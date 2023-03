Mag der Trump-Fan Tucker Carlson den Ex-Präsidenten etwa doch nicht? bild: imago-images.de/watson

Tucker Carlson soll Trump «mit Leidenschaft hassen»

Fox-News-Moderator Tucker Carlson schreibt in einer Nachricht an einen unbekannten Empfänger, dass er Ex-US-Präsident Donald Trump verachte. Dies geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die der «Huffpost» vorliegen. Fox News gilt als konservativer Sender und hat in der Vergangenheit überwiegend positiv über Donald Trump berichtet.

Tucker Carlson Wir sind so kurz davor, Trump jeden Abend ignorieren zu können. Ich kann es gar nicht erwarten.

Tucker Carlson Ich hasse ihn mit Leidenschaft

Die Chat-Transkripte gehören zu einem Berg an Dokumenten, die am Dienstag im Rahmen der 1.6-Milliarden US-Dollar schweren Verleumdungsklage gegen Fox News veröffentlicht wurden. Der Wahlmaschinen-Hersteller Dominion Voting Systems wirft dem News-Riesen vor, mit der Verbreitung der Verschwörungstheorie, dass die Auszählmaschinen bei der Präsidentschaftswahl 2020 gezinkt waren, dem Firmenruf erheblich geschadet zu haben.

Aus einem bereits zuvor veröffentlichten Chat-Transkript ging hervor, dass Carlson sich nach dem Kapitol-Sturm vom 6. Januar bei seinem Produzenten beschwerte: Trump sei eine «dämonische Kraft» und ein «Zerstörer». Harte Worte, zumal das Publikum von Fox News vorwiegend christlich-religiös ist.

Umso mehr verwundert es dann, dass Carlson Trump die längste Zeit über stets in Schutz genommen und verteidigt hat. So hatte er rund ein Jahr nach dem Sturm eine Dokumentation veröffentlicht, in der er behauptet, der Aufruhr sei eine «False Flag Operation» gewesen.

