Schüsse bei US-Behörde ICE töten zwei Häftlinge– Munition mit Gravur gefunden

Im US-Bundesstaat Texas ist es zu einem schweren Angriff auf ein Büro der Einwanderungsbehörde ICE gekommen. Zwei Menschen wurden getötet, eine weitere Person liegt in kritischem Zustand. Der mutmassliche Schütze ist tot.

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem bestätigte den Vorfall am Dienstagmorgen auf X. «Es gab heute Morgen eine Schiesserei im Dallas ICE Field Office. Wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Todesopfer gibt», schrieb sie. Der Täter habe sich selbst erschossen. Noem sprach von «beispielloser Gewalt» gegen die US-Einwanderungsbehörde.

Zwei Tote, eine Person in kritischem Zustand

Nach Angaben von NBC News wurden zwei Menschen getötet, eine weitere Person schwebt in Lebensgefahr. Fox News berichtet, bei den Opfern handle es sich um Insassen, die gerade überführt wurden.

Der Schütze eröffnete demnach das Feuer vom Dach eines Nebengebäudes, als das Tor der Einrichtung geöffnet wurde. Laut «ABC News» soll es sich um einen weissen Mann handeln, der sich nach der Tat selbst eine Schusswunde zufügte.



Hinweise auf ideologisches Motiv

FBI-Direktor Kash Patel veröffentlichte auf X ein Bild von Patronen, die am Tatort gefunden wurden. Eine ungenutzte Kugel trug die Gravur «ANTI-ICE». «Eine erste Überprüfung zeigt ein ideologisches Motiv hinter diesem Angriff», schrieb Patel.

Auch FBI-Spezialagent Joe Rothrock erklärte, die Ermittler stuften den Vorfall als «gezielten Gewaltakt» ein. In unmittelbarer Nähe des Täters seien weitere Patronen mit anti-ICE-Botschaften entdeckt worden.

Politische Reaktionen

Texas-Senator Ted Cruz verurteilte die Tat scharf. «Politisch motivierte Gewalt ist falsch, das muss aufhören», sagte er. Er verwies auf die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk Anfang des Monats. «Wir müssen zusammenarbeiten, ohne uns gegenseitig zu dämonisieren. Eure politischen Gegner sind keine Nazis», so Cruz. «Wir sollten keine Sprache verwenden, die Verrückte zu solchen Taten inspiriert.» (mke)