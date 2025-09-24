bedeckt, wenig Regen11°
DE | FR
burger
International
USA

Schüsse bei US-Behörde ICE – Munition mit Gravur gefunden

A U.S. Immigration and Customs Enforcement agent takes part in an early morning operation in Park Ridge, Ill., Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Erin Hooley) Immigration Enforcement Chicago
Ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE in Uniform (Symbolbild).Bild: keystone

Schüsse bei US-Behörde ICE töten zwei Häftlinge– Munition mit Gravur gefunden

Im US-Bundesstaat Texas ist es zu einem schweren Angriff auf ein Büro der Einwanderungsbehörde ICE gekommen. Zwei Menschen wurden getötet, eine weitere Person liegt in kritischem Zustand. Der mutmassliche Schütze ist tot.
24.09.2025, 15:2924.09.2025, 18:18

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem bestätigte den Vorfall am Dienstagmorgen auf X. «Es gab heute Morgen eine Schiesserei im Dallas ICE Field Office. Wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Todesopfer gibt», schrieb sie. Der Täter habe sich selbst erschossen. Noem sprach von «beispielloser Gewalt» gegen die US-Einwanderungsbehörde.

Bild
Bild: x.com/Sec_Noem

Zwei Tote, eine Person in kritischem Zustand

Nach Angaben von NBC News wurden zwei Menschen getötet, eine weitere Person schwebt in Lebensgefahr. Fox News berichtet, bei den Opfern handle es sich um Insassen, die gerade überführt wurden.

Der Schütze eröffnete demnach das Feuer vom Dach eines Nebengebäudes, als das Tor der Einrichtung geöffnet wurde. Laut «ABC News» soll es sich um einen weissen Mann handeln, der sich nach der Tat selbst eine Schusswunde zufügte.

Hinweise auf ideologisches Motiv

FBI-Direktor Kash Patel veröffentlichte auf X ein Bild von Patronen, die am Tatort gefunden wurden. Eine ungenutzte Kugel trug die Gravur «ANTI-ICE». «Eine erste Überprüfung zeigt ein ideologisches Motiv hinter diesem Angriff», schrieb Patel.

Das FBI teilte Bilder der verwendeten Munition.
Das FBI teilte Bilder der verwendeten Munition.Bild: Kash Patel/FBI

Auch FBI-Spezialagent Joe Rothrock erklärte, die Ermittler stuften den Vorfall als «gezielten Gewaltakt» ein. In unmittelbarer Nähe des Täters seien weitere Patronen mit anti-ICE-Botschaften entdeckt worden.

Politische Reaktionen

Texas-Senator Ted Cruz verurteilte die Tat scharf. «Politisch motivierte Gewalt ist falsch, das muss aufhören», sagte er. Er verwies auf die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk Anfang des Monats. «Wir müssen zusammenarbeiten, ohne uns gegenseitig zu dämonisieren. Eure politischen Gegner sind keine Nazis», so Cruz. «Wir sollten keine Sprache verwenden, die Verrückte zu solchen Taten inspiriert.» (mke)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien
1 / 13
US-Präsident Donald Trump auf Staatsbesuch in Grossbritannien

Der Helikopter mit US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania landet bei Windsor Castle in Grossbritannien.
quelle: keystone / alastair grant
Auf Facebook teilenAuf X teilen
König Charles erinnert Trump an Ukraine-Unterstützung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Joe Smith
24.09.2025 16:54registriert November 2017
Nach den Schüssen auf Häftlinge beklagt Kristi Noem Gewalt gegen die Behörde. Das hat echt trumpsche Dimension.
PS: Ob der erschossene Häftling nun auch ein Staatsbegräbnis bekommt?
7310
Melden
Zum Kommentar
avatar
Scott
24.09.2025 16:12registriert Februar 2016
Auch in Amerika scheint die grösste Gefahr eindeutig von Rechts zu kommen.
Vorbote der kommenden Ereignisse in Europa, wenn Konservative vermehrt die Regierungsverantwortung erhalten?
6124
Melden
Zum Kommentar
avatar
mstuedel
24.09.2025 16:12registriert Februar 2019
Der Artikel trägt wenig zur Klärung bei: Hat sich die Gewalt nun gegen Insassen, also von ICE Inhaftierte gerichtet oder gegen ICE Agenten, wie von Kristi Noem behauptet?
Es ist besser, erst mal abzuwarten, bevor voreilig Schlüsse gezogen werden.
Eines kann allerdings mit Sicherheit bereits festgestellt werden. Die Tat reiht sich nahtlos ein in eine eskalierende Spirale tödlicher Gewalt, ausgeführt mit einer Schusswaffe.
397
Melden
Zum Kommentar
20
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Iran: Streben nicht nach Atomwaffen ++ Dutzende Tote im Gazastreifen
2
Ex-Hopper Francis Momoh kehrt in die Schweiz zurück +++ Mourinho neuer Trainer bei Benfica
3
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
4
So jetzt. Ein für allemal: So geht Risotto
5
MAGA verabschiedet sich von Charlie Kirk – diese 5 Dinge fielen auf
Meistgeteilt
1
Schiesst Gottéron-Stürmer Schmid hier beim Sieg gegen den ZSC ein Loch ins Netz?
2
Trump erklärt Antifa zur Terrorgruppe +++ USA gehen weiter gegen Brasilien-Richter vor
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
3 ... 2 ... 1 ... FAILS!
5
Hört auf, Charlie Kirk ist kein Held!
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
Der Online-Warenhändler Zalando bietet an, dass bestellte Artikel, die dem Kunden nicht gefallen, zurückgeschickt werden können. Dies soll von einigen Kunden ausgenutzt werden. Zalando sperrt deshalb künftig Konten von Kunden, die zu viele Artikel retournieren.
Zur Story