Hunderte demonstrieren in Bern gegen Wolfsabschüsse

Auf dem Bundesplatz in Bern haben am Samstagnachmittag einige hundert Menschen gegen den Abschuss von Wölfen demonstriert. Sie forderten einen Stopp des «Wolfs-Massakers».
27.09.2025, 15:2427.09.2025, 15:24

Viele der Teilnehmenden erschienen in roter Kleidung. Zahlreiche von ihnen hatten einen Hund dabei, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. In Reden wurde der Verzicht von Wolfsabschüssen gefordert, dazwischen gab es Trommel-Einlagen.

Personen anlaesslich einer Kundgebung gegen den Abschuss des Wolfes, am Samstag, 27. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Demonstration gegen den Abschuss von Wölfen in Bern. Bild: keystone
Personen anlaesslich einer Kundgebung gegen den Abschuss des Wolfes, am Samstag, 27. September 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Viele der Teilnehmenden erschienen in roter Kleidung.Bild: keystone

Zur nationalen Kundgebung aufgerufen hatte das «Komitee gegen Wolfsabschüsse». Es wurde von mehreren Organisationen unterstützt, etwa von Wildtierschutz Schweiz und Tier im Fokus.

In der Schweiz werde «unter dem Deckmantel von Management ein grausames und undemokratisches Spiel» getrieben, so das Komitee. Wolfswelpen würden beinahe willkürlich «entnommen», es geschehe ein Wolfsmassaker.

Bereits am Freitag hatte sich der Schweizer Tierschutz STS mit einer Mitteilung an die Öffentlichkeit gewandt. Er zeigte sich «tief bestürzt» über die jüngste Entscheidung des Bundesamtes für Umwelt, Wolfsabschüsse in 21 Rudeln zu genehmigen.

Bund bewilligt Abschüsse von Wölfen aus 21 Rudeln

«Diese Massnahme stellt keine nachhaltige Lösung dar», schrieb der STS weiter. Sie berge sogar erhebliche Gefahren für die Stabilität der Wolfsrudel sowie den Schutz von Nutztieren in der Schweiz. (sda)

