Schüsse bei US-Einwanderungsbehörde ICE – mehrere Tote

A U.S. Immigration and Customs Enforcement agent takes part in an early morning operation in Park Ridge, Ill., Friday, Sept. 19, 2025. (AP Photo/Erin Hooley) Immigration Enforcement Chicago
Ein Beamter der US-Einwanderungsbehörde ICE in Uniform (Symbolbild).Bild: keystone

Schüsse bei US-Einwanderungsbehörde ICE – zwei Tote

Bei einem Angriff auf das Field Office der US-Einwanderungsbehörde ICE sind am Dienstagmorgen mehrere Menschen getötet und verletzt worden.
24.09.2025, 15:2924.09.2025, 15:58

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem bestätigte den Vorfall auf X. «Es gab heute Morgen eine Schiesserei im Dallas ICE Field Office. Wir können bestätigen, dass es mehrere Verletzte und Todesopfer gibt», schrieb sie. Der Schütze sei tot – er habe sich selbst erschossen. Noem sprach von «beispielloser Gewalt» gegen die US-Einwanderungsbehörde.

Bild: x.com/Sec_Noem

Zwei Tote, eine Person in kritischem Zustand

Nach Angaben von NBC News wurden zwei Personen getötet. Eine dritte Person befindet sich in kritischem Zustand. Bei den Opfern soll es sich um Insassen handeln, berichtet Fox News.

Der Täter habe die Schüsse vom Dach eines Nebengebäudes abgegeben, als das Tor zur Einrichtung während einer Überführung von Häftlingen geöffnet wurde. Laut «ABC News» soll es sich um einen weissen Mann handeln, der sich nach der Tat selbst eine Schusswunde zufügte und starb.

Ermittlungen laufen

Über das Motiv ist bislang nichts bekannt. Die Behörden haben ein grosses Aufgebot vor Ort, der Tatort wurde abgesperrt. Weitere Details zu den Opfern oder dem Ablauf der Tat werden derzeit ermittelt. (mke)

