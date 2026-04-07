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Donald Trump droht Journalisten wegen Infos zu Piloten-Rettung mit Haft

Infos zu Piloten-Rettung: Jetzt droht Trump Journalisten mit Haft

07.04.2026, 09:0107.04.2026, 09:01

US-Präsident Donald Trump fordert von einem Medium den Namen eines angeblichen Informanten zur Rettung der Kampfjet-Besatzung im Iran und droht mit Gefängnis. Er kündigte an, man werde zu einem Medienunternehmen gehen, das die Infos veröffentlicht habe. Um welches Medium es geht, sagte er nicht. Er ergänzte, man werde unter Verweis auf die nationale Sicherheit die Herausgabe des Namens bei Androhung von Gefängnis verlangen.

epa12872495 US President Donald Trump briefs the media on Iran from the James S Brady Press Briefing Room of the White House in Washington, DC, USA, 06 April 2026. EPA/YURI GRIPAS / POOL
Donald Trump droht Journalisten.Bild: keystone

Das US-Militär hatte nacheinander zwei Besatzungsmitglieder des abgeschossenen Kampfjets gerettet. Der Einsatz zog sich über Tage. Trump verkündete am Sonntag den Abschluss der Rettung.

Der Präsident sagte, man habe zunächst nicht über die erste Rettung – die des Piloten – gesprochen. Dann habe jemand etwas durchgestochen, ergänzte der Republikaner. Durch die Information zur Rettung des Piloten und deren Veröffentlichung sei im Iran klar gewesen, dass das zweite Besatzungsmitglied noch vermisst werde. Das habe die Rettung erschwert. (dab/sda/dpa)

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