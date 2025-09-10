Far-Right-Aktivist Charlie Kirk bei Rede angeschossen

Rechtsaussen-Aktivist und Trump-Unterstützer Charlie Kirk. Bild: keystone

Während einer Veranstaltung an einer Universität in Utah ist der US-amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk angeschossen worden. Dies berichteten mehrere internationale Medien.

Videos in den Sozialen Medien zeigen den Moment, in dem Kirk scheinbar von einem Schuss getroffen wird und zusammensackt. User beschreiben einen Schuss in den Hals, jedoch lässt sich dies nicht unabhängig bestätigen.

Die zum Campus der Utah Valley University gehörende Polizei hat die Schussabgabe gegenüber der BBC bestätigt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Der 31-jährige Kirk ist Autor und vor allem für seine Podcasts bekannt. Zudem ist er Mitgründer der radikal-konservativen Organisation «Turning Point USA». (cpf)

