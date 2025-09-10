freundlich17°
DE | FR
burger
International
USA

Far-Right-Aktivist Charlie Kirk bei Rede angeschossen

Far-Right-Aktivist Charlie Kirk bei Rede angeschossen

10.09.2025, 20:5210.09.2025, 21:00
Mehr «International»
FILE - Turning Point USA Founder Charlie Kirk speaks during a campaign rally, Oct. 24, 2024, in Las Vegas. (AP Photo/John Locher, File) Charlie Kirk
Rechtsaussen-Aktivist und Trump-Unterstützer Charlie Kirk.Bild: keystone

Während einer Veranstaltung an einer Universität in Utah ist der US-amerikanische Polit-Aktivist Charlie Kirk angeschossen worden. Dies berichteten mehrere internationale Medien.

Videos in den Sozialen Medien zeigen den Moment, in dem Kirk scheinbar von einem Schuss getroffen wird und zusammensackt. User beschreiben einen Schuss in den Hals, jedoch lässt sich dies nicht unabhängig bestätigen.

Die zum Campus der Utah Valley University gehörende Polizei hat die Schussabgabe gegenüber der BBC bestätigt. Die Hintergründe sind bislang noch unklar. Der 31-jährige Kirk ist Autor und vor allem für seine Podcasts bekannt. Zudem ist er Mitgründer der radikal-konservativen Organisation «Turning Point USA». (cpf)

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
3
Picdump 156 – Jubiläum, 3 Jahre Memes mit Sergio
4
Schweizer Bevölkerung ist gegen UKW-Abschaltung
5
Damit du heute Abend von den Aufstellungen nicht schockiert bist: Alle NL-Transfers 25/26
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
«Trump ist der Hitler unserer Zeit»: Demonstrierende beschimpfen Trump bei Abendessen
4
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
5
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
Belarus will «verirrte Drohnen» abgeschossen haben
Belarus hat nach eigenen Angaben Polen und Litauen in der Nacht über Drohnen informiert, die auf deren Hoheitsgebiete zufliegen.
Zur Story