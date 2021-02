Sturm auf das Kapitol: Pelosi kündigt Untersuchungskommission an

Videos zeigen, worüber die Trump-Chaoten während des Kapitol-Sturms miteinander sprachen

Luke Mogelson von «The New Yorker» war hautnah mit dabei, als Trump-Anhänger am 6. Januar das Kapitol stürmten. Seine nun veröffentlichten Videoaufnahmen innerhalb des Kapitols bringen kuriose Szenen zum Vorschein.

Mogelson betritt das Kapitol, kurz nachdem sich der Mob Zugang verschafft hat, und schliesst sich einer Gruppe an, welche sich singend auf die Suche nach dem Senatstrakt macht. Gross ist die Frustration, als sie nur leere Räume vorfinden: «Wo sind die Verräter?» «Wo zur Hölle sind sie?» «Wo zur Hölle ist Nancy?»

Dann entfalten sich absurde Szenen. Ein Trump-Anhänger setzt sich in den Stuhl, in dem kürzlich noch Vize-Präsident Mike Pence sass. Prompt wird er von einem anderen Anhänger in …