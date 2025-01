Seit dem 5. Januar sind in Lower Manhattan deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs. Bild: keystone

Wer nach Manhattan fahren will, zahlt neu 9 Dollar – das bewirkt die Anti-Stau-Gebühr

Die Stadt New York hat am 5. Januar eine neue Anti-Stau-Gebühr eingeführt. Wer mit dem Auto nach Lower Manhattan will, muss nun 9 Dollar zahlen. Eine erste Analyse zeigt: Die Gebühr scheint ihren Zweck zu erfüllen.

Die U-Bahn ist noch immer das Hauptverkehrsmittel der New Yorker. Doch weil diese dringend sanierungsbedürftig und oft proppenvoll ist, pendeln viele Menschen mit dem eigenen Auto von ausserhalb nach Manhattan. Die Folge: Verkehrsüberlastungen und Staus. Gemäss einer Analyse der Stadtverwaltung waren die Autos in Manhattan im Schnitt nur noch mit einer Geschwindigkeit von 11 km/h unterwegs.

Der Verkehr nach Manhattan im März 2019. Bild: keystone

Doch damit soll nun Schluss sein. Seit dem 5. Januar ist im «Big Apple» eine Strassengebühr für Teile der Innenstadt in Kraft, mit der die berühmt-berüchtigten Staus in der US-Metropole reduziert werden sollen. Wer mit seinem Fahrzeug nach Manhattan in die sogenannte «Stauentlastungszone» («Congestion relief zone») südlich des Central Parks bzw. der 60th Street fahren will, muss jetzt eine Strassenbenutzungsgebühr von 9 US-Dollar (8.20 Franken) pro Tag zahlen.

Allerdings muss man dafür einen elektronischen E-Z Pass besitzen. Wer sein Auto damit nicht ausgestattet hat, zahlt tagsüber eine auf 13,50 Dollar erhöhte Gebühr. Ausgenommen von der Maut sind lediglich der FDR Drive an der Ostseite, der West Side Highway im Westen sowie der Hugh L. Carey Tunnel im Süden von Manhattan. Dazu sind Autofahrer auf der Brooklyn Bridge von der Gebühr befreit, wenn sie bestimmte Rampen benutzen, die mit diesen Schnellstrassen verbunden sind.

Wer mit seinem Auto nach Manhattan südlich des Central Parks fährt, muss seit diesem Jahr zahlen. bild: Metropolitan Transportation Authority

Erstes Fazit ist positiv

Einer ersten Analyse zufolge scheinen die Stauentlastungszone und die eingeführte Gebühr ihren Zweck zu erfüllen. Die Fahrzeit zwischen Manhattan und New Jersey über die George Washington Bridge, den Lincoln Tunnel und den Holland Tunnel sei jetzt 30 bis 40 Prozent kürzer, teilte die Metropolitan Transportation Authority MTA am Montag mit.

In der ersten Woche (Sonntag bis Freitag) sind pro Tag nur noch zwischen 475'000 und 561'000 Autos in die Stauentlastungszone gefahren. Die MTA schätzt, dass diese Zahl zu dieser Jahreszeit normalerweise bei 583'000 liegen würde. Das heisst, dass rund 7,5 Prozent weniger Autos unterwegs sind als noch vor der Einführung der Gebühr.

Die Reisezeit hat sich seit Einführung der Strassennutzungsgebühr am 5. Januar auf den Hauptverkehrsachsen (Holland und Lincoln Tunnel) deutlich verkürzt. Andere Abschnitte werden hingegen weniger entlastet. bild: x.com

Gleichzeitig scheint die Zahl der U-Bahn-Fahrgäste im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht zugenommen zu haben. Von Montag bis Donnerstag der letzten Woche waren es durchschnittlich 3,7 Millionen Fahrgäste, verglichen mit rund 3,47 Millionen an den gleichen Wochentagen im Jahr 2024. Die Fahrgastzahlen in den MTA-Expressbussen stiegen im Vergleich zum Januar 2024 um 6 Prozent, von 67'000 auf 71'000. Die Fahrgastzahlen lagen damit immer noch unter 90 Prozent der Kapazität der Busse.

Fast keine Autos mehr in der Nähe des Lincoln Tunnels. Bild: keystone

«Ich denke, es ist für jeden hier offensichtlich, dass es eine sehr gute Woche in der Stadt war», freute sich die stellvertretende MTA-Leiter Juliette Michaelson. «Es gibt weniger Verkehr und ruhigere Strassen und ich denke, das hat jeder bemerkt.»

Gegner hoffen auf Turmp

Doch längst nicht alle freuen sich über die neue Strassengebühr. Lieferdienste, Handwerker und andere kleine Unternehmen, die regelmässig in Manhattan operieren, beklagen sich über gestiegene Kosten. Auch Taxi-Fahrer und Ridesharing-Dienste befürchten, dass die Gebühr ihre Branche negativ beeinflussen könnte.

Die Maut-Gegner argumentieren ausserdem damit, dass die Gebühr insbesondere einkommensschwächere Bevölkerungsgruppen benachteilige. Widerstand gibt es vor allem in Staten Island, Queens und Teilen von Brooklyn, da diese Bewohner oft keine anderen Optionen als das Auto haben.

Strassentafeln weisen auf die neue Gebühr hin. Bild: keystone

Mehrere Grossstädte weltweit haben eine ähnliche Gebühr längst eingeführt, darunter Singapur, London, Stockholm oder Mailand. New York ist jedoch die erste US-Stadt, welche auf eine Maut für die Innenstadt setzt. Der damalige Bürgermeister Michael Bloomberg schlug die Massnahme bereits 2007 vor, seitdem wurde teils heftig über die Maut-Einführung diskutiert. Während der ersten Präsidentschaft von Donald Trump (2016 bis 2020) verzögerte sich dann die gesetzlich vorgeschriebene Umweltverträglichkeitsprüfung durch Bundesbehörden, wodurch die endgültige Einführung deutlich nach hinten verschoben werden musste.

Die Gegner der Gebühr hoffen nun auf Trumps Rückkehr ins Weisse Haus am 20. Januar. Der gebürtige New Yorker hatte angekündigt, die Gebühr während seiner ersten Woche im Amt wieder abzuschaffen. Dabei ist unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage er das tun könnte.