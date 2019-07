International

USA

Jeffrey Epstein verletzt in Zelle gefunden



Jeffrey Epstein verletzt in Zelle gefunden

Bild: AP

Der wegen Misshandlung minderjähriger Mädchen angeklagte US-Unternehmer Jeffrey Epstein wurde in seiner Zelle verletzt vorgefunden. Die Gefängniswärter fanden den 66-Jährigen mit Halswunden vor, er war nur halb bei Bewusstsein.

Momentan ist noch unklar, was sich genau abgespielt hatte, berichtet CNBC. So sagten zwei interne Quellen, dass sich der 66-Jährige erhängen wollte. Eine dritte Person sagte, dass die Verletzungen nicht ernst seien und mutmasste, er habe sich verletzt um eine Verschiebung in ein Krankenhaus zu erwirken.

Eine vierte Quelle sagte zu NBC, dass ein Mordversuch nicht ausgeschlossen werde. Ermittler hätten einen Insassen des Gefängnisses deswegen verhört.

Während seines Prozesses sitzt er im Metropolitan Correctional Center (MCC) in New York in Untersuchungshaft. Nun wurde er innerhalb des Gefängnisses auf die Krankenstation verschoben und steht wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung, berichtet NBC. Der Sprecher des Bundesamts für Gefängnisse wollte sich bisher nicht über den Fall äussern.

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch





Was sind die Vorwürfe gegen Epstein?

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hatte anfangs Monat neue Vorwürfe gegen Epstein erhoben. Sie beschuldigt ihn, zwischen 2002 und 2005 Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Epstein plädierte auf nicht schuldig.

2008 war Epstein in dieser Sache bereits einem Bundesverfahren wegen Missbrauchsanschuldigungen entgangen, indem er eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft auf Bundesebene einging. Dem Deal hatte der damalige Staatsanwalt in Florida, Alexander Acosta, damals zugestimmt. In der vergangenen Woche war dieser daraufhin als US-Arbeitsminister zurückgetreten.

Der 1953 in New York geborene Epstein hat sein Vermögen vor allem als Investmentbanker gemacht und sich immer gerne mit prominenten Stars und Politikern in der Öffentlichkeit gezeigt. (jaw/sda/dpa)

Update folgt ...

Abonniere unseren Newsletter