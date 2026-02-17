meist klar
DE | FR
burger
International
USA

USA greifen drei angebliche Drogenboote an – elf Tote

Eines der drei Boote kurz vor dem Angriff.
Eines der drei Boote kurz vor dem Angriff. Bild: X

USA greifen drei angebliche Drogenboote an – elf Tote

17.02.2026, 19:2317.02.2026, 19:23

Das US-Militär hat binnen kurzer Zeit gleich drei Boote mit mutmasslichen Drogenschmugglern im Ostpazifik und in der Karibik angegriffen. Elf Menschen wurden dabei getötet, wie das zuständige Regionalkommando (Southcom) auf der Plattform X mitteilte. Die Boote seien auf bekannten Drogenschmugglerrouten unterwegs gewesen. Eine solche Häufung von Angriffen in kurzer Zeit ist ungewöhnlich. Meist lag bisher zwischen den Angriffen etwas Zeit.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump greift seit Herbst vergangenen Jahres immer wieder Boote in der Karibik und im Ostpazifik an, um internationalen Drogenschmuggel zu unterbinden. Kritiker bezweifeln, dass die tödlichen Angriffe in internationalen Gewässern völkerrechtlich zulässig sind. Offiziellen Angaben zufolge wurden dabei bereits rund 130 Menschen getötet. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Erneut Tote im Gazastreifen nach Luftangriff
Am Sonntag teilte die Zivilschutzbehörde im Gazastreifen mit, dass bei israelischen Luftangriffen mindestens elf Palästinenserinnen und Palästinenser getötet wurden. Der Sprecher des Zivilschutzes, Mahmoud Basal, sagte, israelische Flugzeuge seien von der Morgendämmerung bis zum Mittag in mehreren Gebieten Angriffe geflogen.
Zur Story