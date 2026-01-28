US-Bundesbeamte nach Tötung von Alex Pretti suspendiert

In Minneapolis erschiessen Bundesagenten den Krankenpfleger Alex Pretti. Nun wurden die beteiligten Agenten suspendiert.

Julian Seiferth / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Nach den tödlichen Schüssen auf Alex Pretti in Minneapolis hat das Heimatschutzministerium die beteiligten Agenten vorübergehend suspendiert. Das berichten mehrere US-Medien. Die Suspendierung soll vorerst für die Dauer einer internen Untersuchung gelten, die klären soll, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

Die «New York Times» berichtete am Mittwoch zudem, die Zahl der von der Massnahme betroffenen Mitarbeiter der Grenzschutzbehörde CBP sei noch nicht bekannt. Präsident Donald Trump hatte nach einer Welle der Empörung über die Erschiessung Prettis am Rande einer Abschiebe-Razzia eine «ehrenvolle und ehrliche Untersuchung» des Vorfalls angekündigt.

Mehr Informationen in Kürze.

(hkl/t-online/mit Material der Nachrichtenagentur AFP)