Die 34-jährige Milliardenerbin Eliza Fletcher wurde beim Joggen in der US-amerikanischen Stadt Memphis entführt. Bild: keystone

Milliardenerbin beim Joggen in Memphis entführt – Polizei verhaftet Sexualverbrecher

Eliza Fletcher war frühmorgens auf ihrer Joggingrunde unterwegs, als sie von einem Mann in einen SUV gezerrt wurde. Nun hat die Polizei einen 38-Jährigen verhaftet, der mutmasslich für die Entführung verantwortlich ist – ein verurteilter Verbrecher und Sexualstraftäter. Von Fletcher fehlt derweil weiter jede Spur.

Das Verbrechen hält die US-amerikanische Stadt Memphis im Bundesstaat Tennessee aktuell in Atem. Die 34-jährige Milliardenerbin und Mutter von zwei Kindern, Eliza Fletcher, wurde am Freitagmorgen auf ihrer üblichen Joggingrunde von einem Mann angesprochen und nach einer kurzen Auseinandersetzung in einen schwarzen SUV gezerrt.

Eliza Fletcher ist Milliardenerbin, Lehrerin, begeisterte Sportlerin und Mutter von zwei Kindern. twitter

Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen verhaftet, wie sie auf Twitter mitteilt. Beim 38-jährigen Mann handelt es sich um Cleotha Abston, einen verurteilten Sexualstraftäter, der erst 2020 aus dem Gefängnis entlassen wurde – nachdem er über 20 Jahre wegen einer Entführung eingesessen hatte.

Abston ist laut den Memphiser Behörden dringend tatverdächtig. Zum Verhängnis wurden ihm ein Paar Sandalen, welches er verloren hatte, als er Fletcher in sein Auto zerrte, wie die «Daily Mail» schreibt. Einerseits wurde der Angriff auf einer Überwachungskamera festgehalten, andererseits konnten die Sandalen später mittels DNA-Analyse dem Verhafteten zugeordnet werden.

Weiter orteten die Ermittelnden Abstons Handy zum Zeitpunkt des Angriffs auf Fletcher – es befand sich in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Der 38-Jährige wird nun bei einer Kaution von 500'000 Dollar festgehalten, bereits am Mittwoch soll er ein erstes Mal vor einen Richter geführt und befragt werden. Er wird wegen schwerer Entführung und der Unterschlagung von Beweismitteln angeklagt.

Cleotha Abston wird wegen schwerer Entführung angeklagt – zum Verbleib von Eliza Fletcher sagt er bisher nichts. twitter

Von Eliza Fletcher fehlt derweil nach wie vor jede Spur. Abston verweigert jegliche Auskunft gegenüber den Behörden. Es gibt also weder Informationen über Fletchers Aufenthaltsort noch darüber, was ihr angetan wurde. In einer Erklärung der Polizei wird jedoch beschrieben, dass die Beweise, die in Abstons Auto gefunden wurden, darauf hindeuten, dass Fletcher eine «schwere Verletzung» erlitten habe. Unter anderem seien auch Blutspuren im Auto gefunden worden, wie die «Daily Mail» schreibt.

Familie setzte 50'000 Dollar Belohnung für Hinweise aus

Fletcher ist Erbin eines grossen Familienvermögens. Ihr Grossvater baute die Eisenwarenfirma Orgill zu einer weltweiten Marke auf. Die Firma beschäftigt heute knapp 5000 Mitarbeitende. Fletcher selbst arbeitet als Lehrerin und ist unter anderem auch als Fussballtrainerin für Kinder aktiv. Sie ist begeisterte Läuferin und bestritt mehrmals Marathons.

Die 34-Jährige hat einen Ehemann mit dem sie seit acht Jahren verheiratet ist und ist Mutter von zwei Kindern. Die Familie setzte bereits am Freitagabend eine Belohnung von 50'000 Dollar für Hinweise aus, die bei der Suche nach dem Täter helfen. (con)