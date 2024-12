USA: Schweres Erdbeben vor Kalifornien – Warnung vor Tsunami

Vor der Küste des US-Bundesstaats Kalifornien hat sich am Donnerstag ein schweres Erdbeben ereignet, das eine Tsunami-Warnung ausgelöst hat. Wie die US-Behörden mitteilten, erreichte das Beben eine Stärke von 7 und ereignete sich in zehn Kilometern Tiefe im Pazifik, rund hundert Kilometer von dem Küstenort Ferndale entfernt.

An der kalifornischen Küste gab es ein schweres Erdbeben (Symbolbild)

An der kalifornischen Küste gab es ein schweres Erdbeben (Symbolbild) Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Transferhammer in Bern: SCB bedient sich bei Kloten +++ Spacek verlässt Servette

Axpo will das AKW Beznau erst 2033 stilllegen – Rösti zufrieden, Greenpeace wütend

Leiche deutsch-israelischer Geisel geborgen +++ 150'000 Menschen auf der Flucht in Syrien

Selenskyj: Bürgermeister in russischen Gefängnissen + Kritik an Lawrows OSZE-Teilnahme

Am Mittwoch kommt der Schnee wieder ins Flachland – auch am Wochenende wird's weiss

Frau stürzt in den USA in Erdloch – Polizei ohne Hoffnung auf Rettung

US-Einsatzkräfte haben keine Hoffnung mehr, eine mutmasslich in ein Erdloch gestürzte 64-Jährige noch lebend zu finden. «Wenn kein Wunder geschieht, handelt es sich jetzt um eine Bergungsaktion», sagte Steve Limani von der zuständigen Polizei im Bundesstaat Pennsylvania. Man sei zwar sehr sicher, dass die Frau in dem Loch sei – aber wegen der Sauerstoffversorgung und der Bedingungen dort, gehe man davon aus, dass sie nicht mehr am Leben sei.