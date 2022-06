Rekordüberschwemmungen: Zahlreiche Menschen aus Yellowstone-Nationalpark evakuiert

Wegen heftigen Regens und Überschwemmungen ist der Yellowstone-Nationalpark in den USA bis auf Weiteres für alle Besucher geschlossen worden. Die Parkverwaltung sprach am Montag von «Rekordüberschwemmungen», die Strassen und Brücken weggespült hätten.

Kommt das Päckli bald per Drohne? Amazon startet Tests in diesem Jahr

Top Ten der am meisten angefochtenen Bücher in den USA 2020

So reagieren VW, Audi, BMW und Co. auf das anrollende Benzinauto-Verbot

Eskalation im Nordirland-Streit: Johnson will Brexit-Vertrag brechen

Nur eine Woche nach dem überstandenen Misstrauensvotum in seiner Fraktion hat der britische Premierminister Boris Johnson einen neuen Streit mit der EU vom Zaun gebrochen. Ein am Montag ins Unterhaus eingebrachter Gesetzentwurf soll die mit Brüssel vereinbarte Brexit-Regelung für Nordirland einseitig ändern. Kritik an den Plänen kam sowohl aus Brüssel als auch von der irischen Regierung in Dublin und der Mehrheit der Abgeordneten im nordirischen Regionalparlament. Begrüsst wurde der Schritt hingegen von der unionistisch-protestantischen Partei DUP in Nordirland.