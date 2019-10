International

USA

«Eklig» Nächster Eklat um Donald Trump – hat er Minderjährige belästigt?



«Es war irgendwie eklig»: Nächster Eklat um Donald Trump – hat er Minderjährige belästigt?

In einem Buch werden Vorwürfe gegen Donald Trump erhoben: Demnach begrapschte der heutige US-Präsident einst Models, Minderjährigen stellte er in der Umkleidekabine nach und liess sie für sich tanzen.

Ein Artikel von

Bild: AP/AP

Die Liste der Vorwürfe sexueller Belästigung bis hin zu sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung gegen den US-Präsidenten Donald Trump ist lang – nun kommen weitere schwere hinzu. In einem Buch, das die US-Zeitschrift «Cosmopolitan» am Montag in Auszügen veröffentlichte, steht Trump als notorischer Spanner und Grapscher da: Er soll Models gewohnheitsmässig angefasst, geküsst und belästigt haben. Doch die Schilderungen in «All the President's Women» von Barry Levine und Monique El-Faizy gehen noch darüber hinaus.

«Es war irgendwie eklig»

Damals minderjährige Mädchen erinnern sich, er habe immer einen Grund gefunden, in der Umkleide seiner Wettbewerbe aufzutauchen. 14- bis 16-Jährige hätten bei seinen Model-Wettbewerben zudem in kleinen Räumen für ihn und seine Geschäftspartner tanzen müssen. Zitiert wird unter anderem Shawna Lee, die als 14-Jährige im Jahr 1992 an einem der Wettbewerbe teilnahm:

«Es war irgendwie widerlich. Ich denke nicht, dass das irgendetwas damit zu tun hatte, ein professionelles Model zu sein.»

Dem Buch zufolge war Trump in Model-Kreisen schon damals verschrien dafür, Frauen ungewollt an intimen Stellen zu berühren. Dabei soll er vor allem eine Vorliebe für besonders junge Frauen gehabt haben. Das Model NaKina Carr gibt an, gewarnt worden zu sein: «Wenn Du über 21 bist, brauchst du dir keine Sorgen machen.» Sie selbst habe zahlreiche Begebenheiten erlebt, in denen Trump übergriffig geworden sei.

Gegen Donald Trump ist bislang eine Vielzahl von Vorwürfen sexueller Belästigung und sexuellen Missbrauchs laut geworden – bis hin zu Vergewaltigung. Bereits 2016 war ein Audio-Mitschnitt öffentlich geworden, in dem Trump zu hören ist, wie er damit angibt, mit Übergriffen davonkommen zu können. Der heutige US-Präsident hat allerdings alle Vorwürfe bislang abgestritten.

(jmt/t-online.de)

Abonniere unseren Newsletter