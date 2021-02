International

Wintereinbruch legt ganz New York lahm



Ein Wintereinbruch hat die Stadt New York und Teile des Nordostens der USA lahmgelegt.

Angesichts des vorhergesagten Schneefalls von bis zu knapp einem halben Meter trat am Montagmorgen (Ortszeit) der von New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio verhängte Ausnahmezustand in Kraft, der unter anderem alle Bewegungen und Autofahrten in der Stadt beschränkt. Der heftige Niederschlag und starke Winde sollen noch mindestens den ganzen Montag anhalten.

Räumdienste und Techniker sind im Dauereinsatz, um einen Notbetrieb aufrechtzuerhalten und es nicht zum Zusammenbruch des fragilen Stromnetzes kommen zu lassen. Die Corona-Impfungen wurden zunächst gestoppt, auch Schulen haben geschlossen, und das wegen der Pandemie beliebte Essen auf beheizten Terrassen vor Restaurants ist verboten. (sda/dpa)

