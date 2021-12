«Ich habe das Richtige getan» – Mike Pence bereut nicht, Biden als Sieger anzuerkennen

«Im Januar 2017 habe ich einen Eid geleistet, die Verfassung der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Die Bibel sagt in Psalm 15, dass man seinen Eid hält, auch wenn es weh tut, und an diesem Tag konnte ich mich mit diesem Gefühl identifizieren, aber ich wollte meinen Eid auf die Verfassung halten. (...) Ich weiss aus tiefstem Herzen, dass wir an diesem Tag unsere Pflicht im Rahmen der Verfassung erfüllt haben. (...) Ich weiss nicht, ob Präsident Trump und ich jemals einer Meinung sein werden, oder ob viele unserer glühendsten Anhänger mit meiner Entscheidung an diesem Tag einverstanden sein werden, aber ich weiss, dass ich das Richtige getan habe»

Mike Pence