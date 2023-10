Der «Friends»-Star Matthew Perry soll bei einem Unfall durch Ertrinken ums Leben gekommen sein. (Archivbild) Bild: keystone

US-Medien: Friends-Star Matthew Perry gestorben

Mehr «International»

US-Medienberichten zufolge ist der 54-jährige Schauspieler Matthew Perry tot aufgefunden worden.

Wie mehrere Medien, darunter TMZ und die «Los Angeles Times», berichten, soll der «Friends»-Star bei einem Unfall durch Ertrinken ums Leben gekommen sein. Wie die «LAT» schreibt, wurde Perry tot in seinem Whirlpool aufgefunden. Die örtliche Polizei in Los Angeles sei derzeit an der Untersuchung des Todesfalls, schreibt die Zeitung.

Die Behörden seien gegen 16 Uhr (Ortszeit) zu Perrys Haus gerufen worden, wo er nicht mehr ansprechbar gewesen sei. Die Quellen, die sich den Medien gegenüber anonym äusserten, da die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, nannten keine Todesursache. Es gebe aber derzeit keine Anzeichen für die Einwirkung Dritter, so die «LAT». Gemäss TMZ seien ausserdem keine Drogen vor Ort gefunden worden.

Perry wurde berühmt durch seine Rolle als Chandler Bing in der Erfolgsserie «Friends».

Eine Szene aus «Friends». Matthew Perry (zweiter von rechts) spielte von 1994 bis 2004 Chandler Bing. Bild: AP WARNER BROS

Wie später bekannt wurde, hatte der Schauspieler mit seinem Erfolg zu kämpfen: In seiner Biografie «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing» aus dem Jahr 2022 berichtete Perry über seinen lebenslangen Kampf mit der Abhängigkeit von Alkohol und Opioiden. Seine Sucht führte zu mehreren Aufenthalten in der Reha, aber auch zu einer Reihe von ernsten Gesundheitsproblemen. So musste er im Jahr 2018 nach einem Darmdurchbruch fünf Monate im Krankenhaus verbringen. (lak)

Update folgt ...