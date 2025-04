US-Staatsanwaltschaft fordert Todesstrafe für CEO-Mörder Luigi Mangione

Mehr «International»

Die Generalstaatsanwältin Pamela Bondi fordert die Todesstrafe für Luigi Mangione. Das gab das Justizdepartement auf X bekannt.

Der 26-lährige US-Amerikaner soll am 4. Dezember 2024 in New York City Brian Thompson, CEO von UnitedHealthcare, auf offener Strasse erschossen haben.

Mehr folgt…