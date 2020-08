International

«Extrem gefährlich» – Hurrikan «Laura» ist auf Land getroffen

Hurrikan «Laura» ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf die Südküste des US-Bundesstaates Louisiana getroffen. Das Auge des Sturms befand sich in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) nahe der Gemeinde Cameron, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) im Miami mitteilte.

Hier nochmals der Landfall von #Hurrikan #Laura als ein KAT 4! Er ist in Louisiana südlich von Lake Charles an Land gegangen. https://t.co/2ojsM8qc9E /CG pic.twitter.com/xpvlN382tw — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) August 27, 2020

Angesichts einer Stärke von vier von fünf handele es sich um einen «extrem gefährlichen Hurrikan». Das Hurrikanzentrum warnte Anwohner auf Twitter: «Gehen Sie jetzt in Deckung.» Am sichersten sei es, im Hausinneren unter einem Tisch oder einem anderen stabilen Möbelstück in Deckung zu gehen und sich nicht in Fensternähe aufzuhalten. Es handele sich um eine «lebensbedrohliche Situation», betonte das NHC.

Der Meteorologe Benjamin Schott sagte bei einer Pressekonferenz in New Orleans, einige Gegenden würden nach dem Hurrikan nicht mehr wiederzuerkennen sein. «Dass eine zwei Stockwerke hohe Wasserwand an Land kommen wird, ist für viele sehr schwer vorstellbar», sagte er. Die Fluten könnten Wasser bis zu 50 Kilometer weit ins Landesinnere bringen und grosse Schäden in den Städten anrichten.

So mächtig ist Hurrikan «Laura» Video: twitter

Der Bürgermeister der Stadt Lake Charles in Louisiana, Nic Hunter, zeigte sich in einem Radio-Interview beunruhigt, dass nicht alle Menschen die Aufforderungen befolgten, sich in Sicherheit zu bringen. Auch Texas' Gouverneur ermahnte die Betroffenen, die Warnungen ernst zu nehmen. Oberstes Ziel bei einem Hurrikan sei, sein Leben zu schützen, sagte er dem Sender Fox News. «Eigentum kann ersetzt werden, Leben nicht.» Abbott betonte, bei den Evakuierungsmassnahmen würden Vorkehrungen zum Schutz der Menschen vor dem Coronavirus beachtet. Texas ist einer der besonders stark von der Pandemie betroffenen Bundesstaaten.

INTO THE STORM: Time-lapse footage shot from a NOAA plane shows the center of Hurricane Laura over the Gulf of Mexcio, as it churns toward the U.S. https://t.co/wi8LS9uFBA pic.twitter.com/9mb8pyIvVC — ABC News (@ABC) August 26, 2020

Dort, wo «Laura» auf Land treffe, müsse mit «verheerenden Sturmschäden» gerechnet werden, warnte das Nationale Hurrikanzentrum. Gut gebaute Häuser könnten schwer beschädigt und Bäume entwurzelt werden. Es werde mehrere Tage oder Wochen kein Strom und kein Wasser geben. Prognostiziert werden auch eine lebensbedrohliche Sturmflut mit grossen und gefährlichen Wellen und Sturzfluten. Nach dem Auftreffen aufs Festland erwarten die Meteorologen eine Abschwächung. Heftige Winde und weitreichende Überflutungen könnten nicht nur auf Texas und Louisiana begrenzt bleiben, sondern etwa auch den Bundesstaat Arkansas betreffen.

Bild: keystone

«Laura» hatte über ungewöhnlich warmem Meerwasser rasch an Kraft gewonnen und wurde innerhalb weniger Stunden von Kategorie zwei in Kategorie vier eingestuft. Damit ist «Laura» der erste sehr starke Hurrikan der Saison.

This is what it looked like as the eye of Hurricane Laura passed directly over Hackberry, Louisiana.



Winds measured on this boat reached over 130mph.



Live updates: https://t.co/RKJIGPcx1g pic.twitter.com/zISL5Ve7xk — CNN International (@cnni) August 27, 2020

Die US-Klimabehörde NOAA rechnet damit, dass 2020 ein Rekordjahr für Wirbelstürme werden könnte. Erwartet werden 19 bis 25 Stürme, von denen sieben bis elf Hurrikans werden könnten, drei bis sechs sogar sehr starke mit Windgeschwindigkeiten von 178 Stundenkilometer und mehr. In durchschnittlichen Jahren gibt es an der Atlantikküste zwölf Stürme, von denen sich drei zu Hurrikans der Kategorie drei, vier oder fünf entwickeln. Die Wirbelsturm-Saison endet Ende November.

Louisianas Gouverneur John Bel Edwards hatte am Montag gesagt: «Ich möchte, dass jeder versteht, dass dies das Potenzial hat, der stärkste Hurrikan zu sein, der (uns) seit Hurrikan »Rita« getroffen hat.» «Rita» hatte 2005 als Hurrikan der Stärke 3 an der Grenze von Texas und Louisiana die USA erreicht und war mit bis zu 200 Kilometern pro Stunde über das Land gefegt. Zwischenzeitlich mussten 1,3 Millionen Menschen die Küstenregion verlassen. Die Zahl der direkten Hurrikan-Toten geben die Behörden mit sieben an, allerdings starben zahlreiche weitere Menschen während der Evakuierungsmassnahmen unter anderem an den Folgen der Hitze.

Bild: keystone

«Rita» hatte die US-Südküste kurz nach dem tödlichen Hurrikan «Katrina» getroffen. «Katrina» hatte 2005 schwere Zerstörungen in der Stadt New Orleans angerichtet und gilt als eine der schwersten Naturkatastrophen des Landes. Damals starben Hunderte Menschen.

Bild: keystone

