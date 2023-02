Berichte: USA schiessen mutmasslichen Spionageballon aus China ab

China wies die Spionagevorwürfe am Samstag entschieden zurück, sprach von einem Forschungsballon, der durch «höhere Gewalt» vom Kurs abgekommen sei. «Wir akzeptieren keine grundlosen Spekulationen und Stimmungsmache», zitierte das Pekinger Aussenamt am Samstag den obersten Aussenpolitiker Wang Yi. (sda/dpa)

Biden beantwortet die Fragen der Reporter, nachdem er am 4. Februar 2023 in Syracuse gelandet ist. Bild: keystone

Wenige Stunden vor dem Abschuss hat sich US-Präsident Joe Biden zu den Spionagevorwürfen um den chinesischen Beobachtungsballon über den USA geäussert. «Wir kümmern uns darum», sagte Biden am Rande eines privaten Termins in Syracuse im US-Bundesstaat New York laut Reportern.

«Heute Nachmittag haben US-Kampfflugzeuge [...] auf Anweisung von Präsident Biden den von der Volksrepublik China gestarteten und ihr gehörenden Überwachungsballon in grosser Höhe über den Gewässern vor der Küste von South Carolina im amerikanischen Luftraum erfolgreich zum Absturz gebracht», teilte Lloyd mit. Biden habe bereits am Mittwoch die Erlaubnis zum Abschuss erteilt.

Sicherheitskommission will Waffenlieferungen in die Ukraine ermöglichen

Staaten, die Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion besitzen, sollen dieses an die Ukraine weitergeben dürfen. Am Freitag hat die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats Vorschläge zur Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes präsentiert.

Das Thema beherrschte diese Woche die Schlagzeilen: Sollen Länder, die Kriegsmaterial aus Schweizer Produktion besitzen, dieses an die Ukraine abgeben dürfen? Falls ja: unter welchen Bedingungen? Am Freitag standen in der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerats (SIK-S) mehrere Varianten zur Debatte. Dabei standen die Prinzipien der Neutralität, die Solidarität mit der Ukraine sowie die Interessen der Schweizer Rüstungsindustrie in einem Interessenkonflikt.