Trump ordnet Auflösung des Bildungsministeriums an – das musst du jetzt wissen

Nach Angaben der «New York Times» begannen erste Versuche der Republikaner, das Ministerium zu schliessen, in den 1980er Jahren. Neue Dynamik gewann die Angelegenheit demnach durch eine neue Elternbewegung, die sich aus Protesten gegen Schulschliessungen in der Coronazeit entwickelt hatte. Die Bewegung, der viele Trump-Anhänger angehörten, lehnt auch die vom Ministerium befürworteten Diversitätsprogramme ab, weil sie dadurch ihre Rechte als Eltern eingeschränkt sehen. (sda/dpa/les)

Das Bildungsministerium war Trump schon lange ein Dorn im Auge. Über Ministerin McMahon hatte er einmal gesagt: «Ich möchte, dass Linda sich selbst abschafft.» Das Ministerium selbst bezeichnete er als «grossen Betrug». Während der Zeremonie wandte Trump sich an die Ministerin und sagte: «Wir werden etwas anderes für dich finden, Linda!» Gegenüber Journalisten erklärte McMahon danach, es gehe Trump bei der Massnahme darum, mehr Mittel für die einzelnen Bundesstaaten freizumachen – «ohne die Bürokratie in Washington».

In den USA liegt die Verantwortung für das Bildungswesen hauptsächlich bei den Bundesstaaten und lokalen Behörden. Das Bildungsministerium in Washington spielt eine unterstützende Rolle. Es vergibt etwa Bundesmittel, verwaltet Förderprogramme und analysiert Bildungsdaten. Viele Bildungseinrichtungen sind auf diese Finanzierung angewiesen.

Trump sass bei der Unterschrift des Dekrets zwischen Schülerinnen und Schülern, die an typischen US-Schulbänken platziert waren. Neben McMahon nahmen mehrere republikanische Gouverneure sowie weitere Gäste an der Zeremonie teil.

Migranten sitzen am 20. Januar 2025 beim Grenzübergang El Chaparral in Tijuana, Mexiko, fest.

