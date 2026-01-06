wechselnd bewölkt-6°
International
USA

Grönland: Regierungschef warnt vor Panik wegen den USA udn Trump

Trump-Drohungen – Grönlands Regierungschef warnt vor Panik

06.01.2026, 13:3306.01.2026, 13:33

Vor dem Hintergrund der US-Ansprüche auf Grönland hat der grönländische Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen seine Landsleute dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren.

epa12629518 Chairman of the Naalakkersuisut, Greenland&#039;s Prime Minister Jens-Frederik Nielsen holds a press conference in Nuuk, Greenland, 05 January 2026. EPA/OSCAR SCOTT CARL DENMARK OUT
Der Premierminister von Grönland, Jens Frederik Nielsen.Bild: keystone

Er verstehe, dass manche Grönländer mit Blick auf die Situation in Venezuela beunruhigt über die jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump seien, sagte Nielsen dem dänischen Rundfunk zufolge bei einer Pressekonferenz in der grönländischen Hauptstadt Nuuk.

«Aber Venezuela und Grönland sind nicht vergleichbar.»

Trump hatte zuletzt erneut vor Journalisten betont: «Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit.» Grönland ist ein autonom verwaltetes Gebiet in der Arktis, das zu Dänemark gehört.

Grönlands Regierungschef ist Kommunikation über Medien satt

Nielsen forderte nun einen direkten Draht nach Washington. Er sei es satt, dass die Kommunikation mit den USA über die Medien stattfinde.

Grönland und die USA hätten in der Vergangenheit immer gut zusammengearbeitet. Eine Annexion Grönlands über Nacht werde nicht passieren. «Wir sind offen für einen Dialog», sagte Nielsen demnach.

Houses in Nuuk, Greenland, Sunday, June 22, 2025. (AP Photo/Kwiyeon Ha) EU-Greenland-Tourism
Nuuk, die Hauptstadt Grönlands.Bild: keystone

«Aber die internationalen Regeln und Gesetze basieren auf Frieden, Zusammenarbeit und getroffenen Vereinbarungen.»

«Diese Zeiten verlangen nach Zusammenhalt», sagte Nielsen dem Sender DR zufolge weiter. «Wir müssen zeigen, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen, aber wir müssen auch Einigkeit unter den verbündeten Ländern demonstrieren.» (sda/dpa)

Mehr zu Grönland:
Trump Jr. trifft in Grönland ein
Trump Jr. trifft in Grönland ein
Donald Trump Jr. posiert für Fotos nach seiner Ankunft in Nuuk.
quelle: keystone / emil stach
Werden sich die USA Grönland militärisch aneignen? Präsidentenberater Stephen Miller weicht aus
Video: watson
