4 neue Vogelgrippe-Fälle beim Menschen in den USA

In den USA haben die Behörden vier neue Fälle von Vogelgrippe beim Menschen bekanntgegeben. Das Risiko für die US-Bevölkerung ist weiterhin «gering», wie die Gesundheitsbehörde am Montag mitteilte.

Es handele sich um Arbeiter, die alle im selben Geflügelbetrieb arbeiten würden, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC am Montag. Die Infizierten würden Bindehautentzündungen und grippeähnlichen Symptomen schildern.

Es werde auch ein fünfter Fall vermutet, der aber für eine Bestätigung noch untersucht werden müsse. Mit den neuen Behördenangaben steigt die Zahl der Vogelgrippe-Fälle beim Menschen auf acht.

Infizierte Kuhherden

Das Vogelgrippevirus H5N1 hat in den vergangenen Monaten zunehmend auf Säugetiere übergegriffen, unter anderem auf Milchvieh in den USA. In mehreren US-Bundesstaaten sind zahlreiche Kuhherden infiziert.

Die Vogelgrippe-Fälle beim Menschen weckten Befürchtungen einer drohenden Pandemie. Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, bezeichnete angesichts der Ausbreitung von H5N1 in den USA das Vogelgrippevirus als möglichen Auslöser für eine kommende Pandemie. (sda/afp)