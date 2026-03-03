Nebel
US-Schauspieler Bruce Campbell gibt Krebsdiagnose bekannt

03.03.2026, 07:1803.03.2026, 07:18

Der Horrorstreifen «Tanz der Teufel» machte Bruce Campbell in den 80er Jahren bekannt. Regisseur Sam Raimi holte den US-Schauspieler oft vor die Kamera. Jetzt ist Campbell an Krebs erkrankt.

DORTMUND, GERMANY - APRIL 8: Actor Bruce Campbell (Ash vs Evil Dead, Evil Dead) at Weekend of Hell, a two day (April 7-8 2018) horror-themed fan convention.
Bruce Campbell ist an Krebs erkrankt.Bild: www.imago-images.de

Der US-amerikanische Schauspieler Bruce Campbell, der dank des Horror-Klassikers «Tanz der Teufel» (1981) bekannt wurde, ist an Krebs erkrankt. Es sei eine Krebsart, die als behandelbar, aber nicht heilbar eingestuft werde, teilte der 67-Jährige in den sozialen Medien mit. Nähere Angaben zu der Erkrankung machte er nicht. Wegen der Behandlung müsse er nun beruflich kürzertreten. Leider werde er für diesen Sommer geplante Auftritte bei Filmmessen absagen. Seine Fans liess Campbell wissen, dass er viel Unterstützung habe und fest damit rechne, «eine Weile da zu sein».

US-Regisseur Sam Raimi (66) holte den Schauspieler 1981 für den Gruselschocker «Tanz der Teufel» als Hauptdarsteller vor die Kamera. Er wirkte auch in den Fortsetzungen «Tanz der Teufel II» (1987) und «Armee der Finsternis» (1992) mit. Unter der Regie von Raimi war er in Nebenrollen auch in der «Spider-Man»-Trilogie und in «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» zu sehen. Von 2007 bis 2013 spielte Campbell in der Agenten-Serie «Burn Notice» mit. (dab/sda/dpa)

