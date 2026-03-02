freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Wirtschaft

Krieg in Nahost: Diese Auswirkungen hat er für die Schweiz

BP gas station in Oftringen in the canton of Aargau, Switzerland, with solar panels integrated into the roof, pictured on November 4, 2010. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Die BP-Tankstelle in Oftringen im K ...
Das Tanken in der Schweiz dürfte teurer werden.Bild: KEYSTONE
Interview

Auswirkungen des Krieges auf die Schweiz: «Haushalte merken es vor allem beim Tanken»

02.03.2026, 11:3002.03.2026, 11:30

Eine Eskalation im Iran-Konflikt dürfte die Schweiz vor allem über Energiepreise und die Weltkonjunktur treffen. Die Frankenaufwertung dämpfe zwar kurzfristig die Inflation, belaste aber die Exportwirtschaft und erschwere die Geldpolitik, sagte KOF-Institut-Direktor Jan-Egbert Sturm im Interview.

Der Franken hat als sicherer Hafen stark aufgewertet. Welche kurzfristigen Folgen erwarten Sie für die Inflation und die Geldpolitik der Nationalbank?
Jan-Egbert Sturm: Wir sehen hier gegenläufige Effekte. Einerseits dürfte die Eskalation tendenziell zu höheren Energiepreisen, insbesondere beim Öl, führen - was grundsätzlich inflationssteigernd wirkt. Andererseits hat der Franken bereits deutlich aufgewertet, und das dämpft die importierte Inflation. In der Summe kann das sogar eher in Richtung Deflation wirken. Das ist für die Schweizerische Nationalbank eine Herausforderung und belastet zugleich die exportorientierte Wirtschaft.

Wie stark würden anhaltend höhere Energiepreise die Schweizer Konjunktur treffen?
Wenn es primär um Energiepreise geht, ist die Schweiz weniger stark betroffen als viele andere Industrieländer. Unsere Industrie ist vergleichsweise wenig energieintensiv und stark auf Nischenprodukte ausgerichtet. Energieintensive Sektoren spüren höhere Ölpreise zwar direkt, aber gesamtwirtschaftlich ist dieser Kanal für die Schweiz nicht der wichtigste. Haushalte merken es vor allem beim Tanken. Bei Strompreisen wirkt sich das erst verzögert aus, weil viele Tarife jeweils für ein Jahr fixiert sind.

Jan-Egbert Sturm, Direktor KOF (Konjunkturforschungsstelle der ETH Zuerich) orientiert an einer Medienkonferenz in Zuerich am Dienstag, 3. Februar 2015, ueber die KOF-Studie &quot;Der bilaterale Weg - ...
KOF-Direktor Jan-Egbert Sturm.Bild: KEYSTONE

Welche Bedeutung hätte eine längerfristige Störung der Schifffahrt im Persischen Golf respektive in der Strasse von Hormus für die Schweizer Aussenwirtschaft und Lieferketten?
Zunächst betrifft das vor allem den Ölmarkt. Darüber hinaus können Lieferketten gestört werden, wie wir es schon nach der Pandemie gesehen haben. Wenn Transporte durch die Region schwieriger werden, müssen Unternehmen auf teurere oder längere Alternativrouten ausweichen, etwa per Luftfracht oder über Umwege. Das kann kurzfristig zu Engpässen und Preisanstiegen führen. Solche Effekte sind aber in der Regel temporär und gleichen sich über längere Zeiträume wieder aus.

«Am kritischsten wäre ein Szenario mit massiven Verwerfungen im Energiesektor.»

Die Schweizer Börse reagierte auf den geopolitischen Schock. Welche Sektoren wären bei einer regional begrenzten Eskalation Gewinner und Verlierer?
Grundsätzlich profitieren in solchen Situationen Sektoren, die direkt oder indirekt mit Verteidigung und Militär verbunden sind - so zynisch das ist. Auf der Verliererseite stehen vor allem energieintensive Branchen, deren Kosten durch höhere Energiepreise steigen. Die Märkte preisen solche Belastungen meist früh ein, was die Aktienkurse dieser Unternehmen entsprechend unter Druck bringt.

Welches Eskalationsszenario im Nahen Osten wäre aus Sicht der Schweiz ökonomisch am kritischsten?
Am kritischsten wäre ein Szenario mit massiven Verwerfungen im Energiesektor. Das würde nicht nur direkt über Preise wirken, sondern vor allem über die Stimmung in der Weltwirtschaft. Eine erneute starke Verunsicherung könnte Rezessionsrisiken global erhöhen. Die Weltwirtschaft befand sich zuletzt in einer Phase relativer Stabilisierung trotz Unsicherheit - eine Eskalation wie zuletzt könnte diese Stimmung wieder deutlich eintrüben und damit auch die Schweiz treffen. (awp/sda)

Mehr zum Krieg im Nahen Osten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Video zeigt, wie US-Kampfjet in Kuwait abstürzt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Das Grönland-Paradox: Ausgerechnet Trump hilft einer der mächtigsten Frauen Europas
Wie die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen bei den ausgerufenen Neuwahlen mit einem Spagat an der Spitze ihres Landes bleiben will.
Dänemark hat bloss 6 Millionen Einwohner, aber seine Regierungschefin wird zu den einflussreichsten Frauen überhaupt gerechnet. Das Wirtschaftsmagazin «Forbes» zählt Mette Frederiksen zu den 15 mächtigsten Politikerinnen der Welt und das Politikmedium «Politico» kürte sie Ende 2025 gar zur Person mit der zweitgrössten Macht in Europa.
Zur Story