bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

John Barron: Trump-Doppelgänger sorgt im US-Fernsehen für Chaos

Video: watson

Trump-Doppelgänger sorgt im US-Fernsehen für Chaos

23.02.2026, 10:1823.02.2026, 10:18

Dieser Anruf sorgt für Stirnrunzeln: Während einer Livesendung des US-Senders C-SPAN zum Urteil des Supreme Court gegen die von Donald Trump verhängten Zölle meldete sich ein Anrufer zu Wort, der das Pseudonym «John Barron» verwendete. Dabei ahmte er Trumps Stimme und Redestil täuschend echt nach – was im Internet rasch für grosse Spekulationen sorgte.

Video: watson

In seinem Beitrag kritisierte der Anrufer die Entscheidung des Supreme Court scharf. Die Moderatorin unterbrach das Gespräch jedoch nach kurzer Zeit und setzte die Livesendung ohne weitere Kommentare fort.

Im Internet entbrannte jedoch rasch eine heftige Debatte darüber, ob womöglich tatsächlich der US-Präsident selbst hinter dem Anruf steckte. In den 1980er- und 1990er-Jahren hatte Donald Trump bekanntlich das Pseudonym «John Barron» verwendet, um Journalisten gezielt Informationen zuzuspielen.

Die Diskussion in den sozialen Medien verschärfte sich zunehmend: Während einige den Anrufer von Beginn an als Scherzbold einstuften, erinnerten andere an Trumps frühere Nutzung dieses Aliasnamens und hielten es zumindest für bemerkenswert, dass gerade dieser Name gewählt wurde.

Der US-Sender C-SPAN veröffentlichte daraufhin eine Stellungnahme, um die Verwirrung zu klären. Demnach handelte es sich bei dem Anrufer nicht um Donald Trump. Der Anruf stammte von einer Telefonnummer in Zentral-Virginia und ging ein, während der Präsident an einem persönlichen Treffen mit den Gouverneuren im Weissen Haus teilnahm. (fak)

Mehr aus den USA:

«Schosshunde»: Trump eskaliert nach Zoll-Schlappe – und die Umfragen kippen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Whatsapp-Erinnerungsfunktion
1 / 5
Neue Whatsapp-Erinnerungsfunktion

WhatsApp erinnert neu an ungelesene Chats.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Pschuuri» – Tradition oder frauenfeindlicher Brauch?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Spektakuläre Flucht einer Nordkoreanerin: «Hätten sie uns eingeholt, wären wir tot»
Eine junge Mutter berichtet von Hunger, Angst und totaler Kontrolle in ihrem Heimatland – und erzählt, wie sie mit ihrer Familie einem der brutalsten Regime der Welt entkam.
Als Kim Yumi in jener stürmischen Nacht ins Holzboot steigt, ist es kurz vor 22 Uhr. Neben ihr sitzen ihr Mann, ihre beiden kleinen Kinder, ihre Mutter, ihr Bruder, der ältere Bruder ihres Mannes, dessen hochschwangere Frau und ihre Schwiegermutter. Neun Menschen – mit dem ungeborenen Baby zehn. Hinter ihnen liegt Nordkorea, vor ihnen das offene Meer. Sie wissen: Wenn ihr Fluchtversuch scheitert, werden sie nicht überleben.
Zur Story