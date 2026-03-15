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Trump will beim Weissen Haus ein Besucherzentrum bauen

Trump-Regierung plant neues Besucherzentrum beim Weissen Haus

15.03.2026, 10:4615.03.2026, 10:46

Neben einem pompösen Ballsaal will US-Präsident Donald Trump auch ein unterirdisches Besucherzentrum am Weissen Haus in Washington errichten lassen. Dort sollen Touristen, Reisegruppen und Besucher von Grossveranstaltungen künftig die obligatorischen Sicherheitskontrollen durchlaufen, bevor sie das Gelände der Regierungszentrale in der US-Hauptstadt betreten dürfen. Pläne für das Bauprojekt, das im August beginnen und zwei Jahre dauern soll, wurden am Freitag bei der zuständigen Planungskommission eingereicht und im Internet veröffentlicht.

Die mehr als 3000 Quadratmeter grosse Anlage soll ein Dauerprovisorium beenden, das weder zu den Anforderungen der heutigen Zeit noch zum Geschmack des Präsidenten zu passen scheint, der eher opulente Optik bevorzugt. Derzeit müssen Besucher zur Sicherheitskontrolle containerartige Wachposten und Zelte passieren, um auf das Gelände des Regierungssitzes zu gelangen. Gerade bei Grossveranstaltungen kann es zu langen Schlangen kommen – und sonderlich schick sehen die behelfsmässigen Kontrollstationen auch nicht aus.

Besucherzentrum Weisses Haus Eingang alt
So sieht der Eingang heute aus.Bild: National Capital Planning Commission

Fertigstellung im Sommer 2028 geplant – Kosten unklar

Nun soll das ganze Prozedere grösstenteils unter die Erde verlegt werden, genauer: unter den Sherman-Park mit dem Denkmal des gleichnamigen US-Bürgerkriegsgenerals an der südöstlichen Ecke des Regierungsgeländes. Nach der Sicherheitsprüfung würden Besucher künftig über Rolltreppen zurück ans Tageslicht geführt – und praktisch direkt neben dem neuen Ballsaal herauskommen, den Trump trotz massiver Proteste für Hunderte Millionen Dollar errichten lassen will. Geplante Fertigstellung des Besucherzentrums: Juli 2028, also sechs Monate vor dem Ende der zweiten Amtszeit des Republikaners.

Weisses Haus Besucherzentrum Visualisierung
Eine Visualisierung des neuen Eingangs, der unter die Erde führt.Bild: National Capital Planning Commission

Am 2. April will sich die von Fürsprechern des Präsidenten geleitete Planungskommission mit dem Vorhaben beschäftigen. In derselben Sitzung soll auch über die Zukunft des Ballsaals entschieden werden, nachdem Zehntausende – grösstenteils kritische – Rückmeldungen zur öffentlichen Bekanntmachung des Projekts eingegangen waren. Die Kosten werden von der Regierung inzwischen auf etwa 400 Millionen US-Dollar (350 Millionen Euro) beziffert – doppelt so viel wie ursprünglich veranschlagt. Wie teuer das neue Besucherzentrum werden dürfte, ist nicht bekannt. US-Medien bemühten sich vergeblich um eine Stellungnahme des Weissen Hauses. (sda/dpa)

Mehr zu Trumps Bauprojekten:

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