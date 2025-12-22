Nebel-1°
«The Wire»-Schauspieler James Ransone mit 46 Jahren gestorben

James Ransone, LOS ANGELES, USA. August 27, 2019: James Ransone at the premiere of IT Chapter Two at the Regency Village Theatre..Picture: Paul Smith/Featureflash
James Ransone wurde nur 46 Jahre alt.Bild: www.imago-images.de

«The Wire»-Schauspieler James Ransone mit 46 Jahren gestorben

James Ransone ist tot. Der US-Schauspieler starb am Freitag im Alter von 46 Jahren, wie diverse US-Medien berichten.
22.12.2025, 07:3922.12.2025, 07:39

Gemäss TMZ wurde Ransone von der Polizei von Los Angeles leblos in seinem Wohnhaus gefunden. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen.

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

James Ransone arbeitete seit mehr als 20 Jahren als Schauspieler. Nach mehreren kleinen Rollen gelang ihm 2003 mit der Serie «The Wire» der Durchbruch. Er spielte Ziggy Sobotka, der sich im Laufe der Geschichte zum Fanliebling entwickelte. Zuletzt war er vor allem in Horror- und Genre-Filmen wie «Sinister», «Es: Kapitel 2» und «The Black Phone» zu sehen – die Fortsetzung von letzterem kam erst dieses Jahr ins Kino.

In seiner Jugend machte Ransone schwere Zeiten durch. Wie er offen erklärte, wurde er als Jugendlicher sexuell missbraucht, was ihn später in eine Drogensucht stürzte. Nachdem er 2006 clean geworden war, erstattete Ransone Anzeige gegen seinen Peiniger.

James Ransone hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder. Angehörige haben in den sozialen Medien bereits dazu aufgerufen, an Organisationen zur Unterstützung psychischer Gesundheit zu spenden und das Bewusstsein für mentale Krisen zu stärken. (dab)

Das US-Justizministerium hat bei der Veröffentlichung Tausender Dokumente zum Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein aus Sicht von Opferanwalt John Scarola die Vorgaben des Kongresses nicht eingehalten. «Es handelt sich um eine Teilveröffentlichung. Das Hauptproblem sind aber die Schwärzungen», sagte Scarola dem «Spiegel». Der Jurist vertritt mehrere Opfer des Sexualstraftäters Epstein.
