Trumps «Friedensrat»: US-Präsident will eine Milliarde für Sitz in Gremium

Wenn es nach US-Präsident Trump geht, soll sein «Friedensrat» die UN als globale Plattform ablösen. Auch Deutschland hat bereits eine Einladung erhalten.

US-Präsident Donald Trump will einen «Friedensrat» schaffen, der in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen weltweit Konflikte lösen soll. Für einen ständigen Sitz in dem Gremium sollen Mitgliedstaaten eine Gebühr in Höhe von einer Milliarde Dollar (rund 862 Millionen Euro) zahlen, wie aus der achtseitigen Charta der Initiative hervorgeht. Mehrere Staaten, darunter Deutschland, erhielten bereits eine Einladung für eine Mitgliedschaft.

Bei dem «Friedensrat» handele es sich um eine «internationale Organisation» mit dem Ziel, in von Kriegen betroffenen oder bedrohten Regionen «die Stabilität zu fördern, eine zuverlässige und legitime Regierungsführung wiederherzustellen und dauerhaften Frieden zu gewährleisten», heisst es in der Charta.

Das steht in der Charta von Trumps «Friedensrat»

Der «Friedensrat» war ursprünglich zur Überwachung des Wiederaufbaus im Gazastreifen ins Leben gerufen worden, in der Charta wird das Palästinensergebiet jedoch nicht ausdrücklich genannt. Vielmehr misst sie dem Rat eine umfassendere Rolle zu, nämlich eine Lösung der bewaffneten Konflikte in der Welt.

Den Betrag von einer Milliarde Dollar für einen ständigen Sitz enthüllte zunächst die Agentur «Bloomberg». Ihren Angaben zufolge berechtigt der Betrag Staaten zu einer unbefristeten Mitgliedschaft. Wer ihn nicht bezahlt, hat nur Anrecht auf einen dreijährigen Sitz in dem Gremium.

«Jeder Mitgliedstaat hat ein Mandat von maximal drei Jahren ab Inkrafttreten dieser Charta, die vom Präsidenten (Trump) verlängert werden kann», heisst es in dem Dokument. Die Befristung gelte aber nicht für Mitgliedstaaten, die im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Charta «mehr als eine Milliarde Dollar in bar an den Friedensrat zahlen».

Bundesregierung will sich «mit Partnern beraten»

Der «Friedensrat» müsse «den Mut haben, sich von Ansätzen und Institutionen zu lösen, die allzu oft gescheitert sind», heisst es in der Präambel des Charta-Entwurfs mit einem Seitenhieb auf die Vereinten Nationen. Er werde eine «agilere und effizientere internationale Organisation zur Konsolidierung des Friedens» sein. Trump hatte die UNO regelmässig kritisiert und in diesem Monat den Rückzug der USA aus 66 internationalen Organisationen verkündet.

Den Angaben zufolge können nur Staaten, die von Trump eingeladen werden, dem Rat angehören. Trump, der den Vorsitz übernehmen will, hat bereits mehrere Einladungen verschickt, darunter an den argentinischen Präsidenten Javier Milei und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, die beide Trump nahestehen.

Auch Deutschland wurde eingeladen, Mitglied des Rates zu werden. Die Bundesregierung werde in Absprache mit ihren Partnern darüber beraten, wie sie mit dieser Einladung umgehe, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag. Eine Zusage für die Teilnahme Deutschlands gab er noch nicht ab.

Frankreich bekennt sich zu Vereinten Nationen

Frankreich bekräftigte nach der Einladung Trumps sein Bekenntnis zu den Vereinten Nationen. Diese bleib «der Grundpfeiler eines wirksamen Multilateralismus, in dem das Völkerrecht, die souveräne Gleichheit der Staaten und die friedliche Beilegung von Streitigkeiten Vorrang vor Willkür, Machtverhältnissen und Krieg haben», erklärte das französische Aussenministerium. Auch die EU-Kommission bestätigte, eine Einladung erhalten zu haben.

Zuvor hatte der Kreml bekannt gegeben, dass Staatschef Putin «auf diplomatischem Weg» eine Einladung erhalten habe. Russland prüfe derzeit die Einzelheiten des US-Angebots, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Die Mitgliedstaaten können über die Beschlüsse des «Friedensrates» abstimmen, aber Trump allein habe die Befugnis, sie zu genehmigen, heisst es in der Charta. Auch kann Trump Mitgliedstaaten aus dem «Friedensrat» ausschliessen und seinen Nachfolger bestimmen, sollte er sein Amt als Vorsitzender niederlegen.