Schwester von NBA-Profi Naz Reid mutmasslich ermordet

Schwester von NBA-Profi Naz Reid mutmasslich ermordet

Die Schwester von Basketballer Naz Reid wurde mit Schusswunden in einem Apartment gefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Ihr Freund steht unter Mordverdacht.
09.09.2025, 05:2209.09.2025, 05:22
Ein Artikel von
t-online

Traurige Nachrichten für NBA-Profi Naz Reid von Minnesot Timberwolves: Die Schwester des Basketballers ist am Wochenende in den USA getötet worden. Das berichten mehrere internationale Medien.

Minnesota Timberwolves center Naz Reid, right, drives to the basket as Denver Nuggets guard Jalen Pickett defends in the second half of an NBA basketball game Wednesday, March 12, 2025, in Denver. (AP ...
Naz Reid (rechts) spielt für die Minnesota Timberwolves.Bild: keystone

Laut Polizei wurde Toraya Reid am 6. September mit mehreren Schusswunden in einem Apartment-Komplex in Jackson Township, rund 24 Kilometer von der Küste New Jerseys entfernt, gefunden. Beamte waren gegen 11 Uhr Ortszeit zu einem Wohnhaus gerufen worden und entdeckten die 29-Jährige bewusstlos in der Nähe des Eingangs. Für sie kam jede Hilfe zu spät.

Mutmasslicher Täter festgenommen

Noch am Tatort nahmen Polizisten den mutmasslichen Täter fest. Dabei handelt es sich um Shaquille Green, der in einer Beziehung mit Reid stand. Er leistete keinen Widerstand und befindet sich weiter in Haft. Die Staatsanwaltschaft von Ocean County erklärte, dass Green nach den bisherigen Ermittlungen für den Tod von Toraya Reid verantwortlich sei. Zusätzlich werde ihm illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

Naz Reid hatte ein enges Verhältnis zu seiner Schwester. Auf Instagram teilte er Fotos, die beide gemeinsam zeigen – einige davon aus der Kindheit. Schon 2023 sagte er im Magazin «Minneapolis-St. Paul» über sie: «Meine ältere Schwester ist super beschützerisch, sie behandelt uns, als wäre sie unsere Mutter.»

Weiter erklärte er damals: «Da ich der einzige Junge war, haben alle immer auf mich aufgepasst, weil ich in einer anderen Stadt Basketball spielte. Also haben alle darauf geachtet, dass es mir gut ging.»

