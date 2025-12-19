US-Medien: Sieben Tote bei Flugzeugabsturz in North Carolina

Beim Absturz eines Geschäftsflugzeugs im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Medienberichten sieben Menschen gestorben. Die Berichte beriefen sich auf Behördenangaben. Auch der Statesville Regionalflughafen sprach auf Facebook von sieben Toten. Warum das Flugzeug im Osten der Vereinigten Staaten abstürzte, blieb zunächst unklar.

Rauch am Regionalflughafen Statesville. Bild: keystone

Der Nascar-Sportverband teilte auf seiner Webseite unter Berufung auf die Familie des ehemaligen Nascar-Rennfahrers Greg Biffle mit, dieser sei bei dem Absturz ums Leben gekommen. Darüber hinaus seien seine Frau und die beiden Kinder des Paars gestorben. Nascar veröffentlichte dazu ein Statement der betroffenen Familien der sieben Todesopfer.

Absturz bei der Landung

Nach Angaben der Bundesluftfahrtbehörde FAA stürzte die Cessna vom Typ 550 am Donnerstagvormittag (Ortszeit) beim Landen am Regionalflughafen ab. Nach dem Absturz brannte es. Der Statesville Regional Airport liegt etwa eine Autostunde von der Grossstadt Charlotte entfernt. (dab/sda/dpa)