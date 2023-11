US-Militärflugzeug schiesst über Landebahn hinaus und stürzt ins Meer

Um eine Ausbreitung gefährlicher Stoffe zu verhindern, seien Barrieren im Wasser ausgelegt worden, berichtete der Sender NBC News unter Berufung auf Angaben des US-Marine-Stützpunktes. Dieser liege in der Kaneohe-Bucht, in der sich auch Korallenriffe, eine Brutstätte für Hammerhaie und ein meeresbiologisches Forschungsinstitut der Universität von Hawaii befänden, schrieb die hawaiianische Zeitung «Star Advertiser». (sda/dpa)

Fotos und Videos in örtlichen Medien zeigten, dass das Flugzeug nach dem Vorfall aus dem Wasser ragte. Die Bilder erinnerten an das Flugzeug, das 2009 spektakulär auf dem New Yorker Hudson River notlandete, ohne dass dabei jemand verletzt wurde.

Ein Flugzeug der US-Marine ist beim Anflug auf einen Stützpunkt auf Hawaii über die Landebahn hinausgeschossen und ins Meer gestürzt. Alle neun Menschen an Bord blieben bei dem Vorfall am Montag (Ortszeit) unverletzt.

Kleinkind stirbt bei Bootsunglück vor Lampedusa – acht Vermisste

Bei einem neuen Schiffsunglück vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein kleines Kind ums Leben gekommen. Das erst ein Jahr und acht Monate alte Mädchen starb am Montag beim Kentern eines Flüchtlingsboots aus Tunesien, wie die Behörden am Abend mitteilten. Acht weitere Insassen, darunter zwei weitere Kleinkinder, wurden noch vermisst. Das Boot mit mehr als 50 Menschen an Bord war bei hohem Seegang gekentert, als Lampedusa bereits in Sichtweite war.