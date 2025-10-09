wechselnd bewölkt13°
Chicago: Nationalgarde im Einsatz

epa12442409 Activists stand outside the ICE detention facility in Broadview, Illinois, USA, 09 October 2025. Texas National Guard is being deployed to Chicago to support ICE operations amid tensions o ...
Aktivisten stehen vor der ICE-Haftanstalt in Illinois.Bild: keystone

09.10.2025, 21:2209.10.2025, 21:22

Die von US-Präsident Donald Trump in den Grossraum Chicago beorderten Nationalgardisten sind nach Angaben mehrerer US-Medien bereits im Einsatz. Der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Videoaufnahmen, dass auf dem Gelände einer Einrichtung der Migrationsbehörde ICE in der Nähe der Millionenstadt Nationalgardisten patrouilliert hätten. Bereits in der Nacht seien Soldaten aus Texas beobachtet worden, wie sie das Gelände betreten. Auch der TV-Sender CBS News berichtete unter Berufung auf Gemeindeangaben über die Ankunft.

epa12442418 Activists display water, information flyers and gas masks outside the ICE detention facility in Broadview, Illinois, USA, 09 October 2025. Texas National Guard is being deployed to Chicago ...
Aktivisten zeigen Wasser, Informationsflyer und Gasmasken vor der ICE-Haftanstalt.Bild: keystone

Am Vormittag waren vor der ICE-Einrichtung in Broadview nur einzelne Protestierende zu sehen – dort gibt es seit Wochen immer wieder Proteste gegen das Vorgehen von ICE. Die US-Regierung hatte im September einen Grosseinsatz der Einwanderungsbehörde in Chicago veranlasst. Migranten, die dabei festgenommen werden, werden nach Angaben der örtlichen Verwaltung zunächst in die Einrichtung in Broadview gebracht, die knapp 20 Kilometer westlich von der Innenstadt Chicagos liegt.

Richterin untersagt Einsatz von Gummigeschossen und Reizgas

Die Bürgermeisterin von Broadview hatte in einem Brief an die Bewohner des Ortes gegen den angekündigten Einsatz der Nationalgardisten protestiert. Sie warf dem Präsidenten vor, es gehe um Einschüchterung und um eine militärische Besetzung von Broadview.

Am Donnerstagmittag (Ortszeit) gab eine Richterin in Chicago ausserdem einem Eilantrag von Medienschaffenden gegen das US-Heimatschutzministerium statt. Sie untersagte Bundesbeamten im Grossraum Chicago vorläufig, Gewalt gegen Pressevertreter, Demonstrierende und Gläubige anzuwenden oder diese einzuschüchtern. So dürften unter anderem keine Waffen wie Gummigeschosse oder Reizgas eingesetzt werden, hiess es in der einstweiligen Verfügung. Reporter dürften demnach nicht an ihrer Arbeit gehindert oder festgenommen werden, es sei denn, es bestehe ein Tatverdacht. Beamte dürften sie allerdings anweisen, ihren Standort zu wechseln, wenn sie einen Polizeieinsatz behindern könnten.

epa12442842 Military personnel in National Guard uniforms stand guard at the US Army Reserve Center in Elwood, Illinois, USA, 09 October 2025. According to the The U.S. Northern Command, hundreds of s ...
Militärangehörige in Uniformen der Nationalgarde stehen am 9. Oktober 2025 vor dem US Army Reserve Center in Elwood, Illinois.Bild: keystone

Illinois und Chicago klagen gegen Einsatz der Nationalgarde

Nach Militärangaben befinden sich inzwischen 500 Nationalgardisten in der Region im Bundesstaat Illinois. Heute war noch eine Anhörung vor einem Bundesgericht in Chicago angesetzt – das Gericht könnte die Pläne von US-Präsident Trump für einen Einsatz der Soldaten in der Millionenstadt durchkreuzen. Der Bundesstaat Illinois und die drittgrösste Stadt der USA klagen gegen Trump, weil sie einen Einsatz von Mitgliedern der Nationalgarde auf Geheiss der US-Regierung in Illinois für rechtswidrig halten.

In den USA haben im Normalfall die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde, die eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte ist. Sie kann etwa bei Naturkatastrophen, Unruhen oder Notfällen im Inneren eingesetzt werden. In Kriegszeiten oder bei nationalen Notfällen kann der US-Präsident aber das Kommando übernehmen. (sda/dpa/val)

