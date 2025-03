Schwere Buschfeuer lodern im US-Bundesstaat New York

Im US-Bundesstaat New York sind schwere Buschbrände ausgebrochen.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Schüsse in Kneipe in Kanada – Zwölf Menschen verletzt

Bei Schüssen in einer Kneipe in der kanadischen Metropole Toronto sind mindestens zwölf Menschen verletzt worden. Der mutmassliche Täter sei auf der Flucht, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Er sei vermummt gewesen und in einem silbernen Auto vom Tatort geflohen. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 22.40 Uhr (Ortszeit) im Stadtteil Scarborough. Die Opfer seien ins Spital gebracht worden. Zu ihrem Alter und Geschlecht gab es zunächst keine Informationen.