Donald Trump hält vor der UN-Vollversammlung eine Rede. Bild: keystone

Von der Schweiz bis «Fake-Klimakrise»: Trumps Rundumschlag bei der UNO

Donald Trump ist zurück auf der grossen Weltbühne: Bei seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung in New York sorgte der US-Präsident für Gelächter – und für Kontroversen. Vor mehr als 140 Staats- und Regierungschefs sprach er über technische Pannen, persönliche Anekdoten und geopolitische Konflikte.

Technische Pannen: Teleprompter und Rolltreppe

Gleich zum Auftakt musste Trump improvisieren: Sein Teleprompter, von dem er sonst abliest, funktionierte nicht. «Wer auch immer diesen Teleprompter bedient, steckt in grossen Schwierigkeiten», witzelte er – das Publikum in der UN-Halle lachte. Wenig später nahm er noch eine weitere Panne aufs Korn: Eine Rolltreppe im UN-Hauptquartier sei genau dann ausgefallen, als er und Melania sie benutzten. «Wenn die First Lady nicht so fit wäre, wäre sie gefallen», scherzte Trump. «Das sind die zwei Dinge, die ich von der UNO bekommen habe: Eine kaputte Rolltreppe und einen kaputten Teleprompter.»

Kampf gegen Biowaffen

Trump kündigte überraschend eine internationale Initiative gegen biologische Waffen an. Die USA wollen eine Führungsrolle bei der Durchsetzung der Biowaffenkonvention übernehmen. Geplant sei unter anderem ein KI-basiertes Verifizierungssystem, dem alle Staaten vertrauen könnten. «Ich hoffe, die Vereinten Nationen spielen dabei eine konstruktive Rolle», sagte Trump. Konkrete Details blieb er aber schuldig.

Russland und der Ukraine-Krieg

In Richtung Moskau schlug Trump scharfe Töne an. Sollte Russland kein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Krieges schliessen, drohten die USA mit «sehr gewaltigen Zöllen». Diese würden aber nur wirken, wenn auch die Europäer mitziehen, betonte er. Europa müsse endlich aufhören, russisches Öl und Gas zu kaufen. Zugleich erinnerte Trump daran, dass viele zu Beginn des Krieges geglaubt hätten, Russland werde die Ukraine in drei Tagen überrennen – das sei nicht eingetreten und werfe «kein gutes Licht auf Moskau».

Migration – inklusive Seitenhieb auf die Schweiz

Ein grosser Teil seiner Rede galt dem Thema Migration. Trump warnte, dass illegale Einwanderung «viele Länder zerstört». Als Beispiel führte er auch die Schweiz an: Dort seien 72 Prozent der Gefängnisinsassen Ausländer – eine Zahl, die mit den Angaben des Bundesamts für Statistik übereinstimmt. «Eure Länder gehen zur Hölle wegen illegaler Immigration», polterte er in Richtung der Europäer. Migration sei eine Bedrohung für die nationale Identität und Sicherheit.

Trump spricht über Ausländer in Schweizer Gefängnissen. Video: extern/x/RapidResponse47

Scharfe Kritik an der UNO

Die Vereinten Nationen selbst bekamen ebenfalls ihr Fett weg. «Die UN lösen nicht nur zu selten die Probleme, die sie lösen sollten, sondern schaffen sogar neue Probleme, die wir lösen müssen», sagte Trump. Besonders beim Thema Migration hätten die UN versagt: Sie unterstützten Menschen, die ohne legale Einreiseerlaubnis in die USA gekommen seien, sogar mit Nahrung und Unterkunft.

Gaza-Krieg und Hamas

Auch den Krieg in Gaza griff Trump auf. Er forderte die islamistische Hamas auf, «alle Geiseln sofort freizulassen». Israelischen Angaben zufolge befinden sich derzeit noch 48 Geiseln in ihrer Gewalt, von denen 20 am Leben sein sollen. Trump sagte weiter, der Krieg müsse sofort enden – die Hamas habe aber immer wieder Friedensangebote abgelehnt. Eine Anerkennung eines palästinensischen Staates sei für ihn keine Option: Das wäre eine «Belohnung für Terror». Der 7. Oktober 2023, der Tag des beispiellosen Hamas-Angriffs auf Israel, dürfe nicht vergessen werden.

Immobilien-Anekdote: Trumps Bau-Angebot

Trump wäre nicht Trump ohne einen Ausflug in seine Immobilien-Vergangenheit. Er erzählte, er habe vor Jahren angeboten, das UN-Hauptquartier in New York für 500 Millionen Dollar zu renovieren – mit luxuriösen Materialien wie Terrazzo-Böden und Mahagoni-Wänden. Die Verantwortlichen hätten abgelehnt und seien am Ende auf viel höheren Kosten sitzengeblieben. «Eine falsche Entscheidung», so Trump. Die Geschichte passte ins Bild des ehemaligen Immobilienmoguls, der immer wieder seine geschäftlichen Erfolge in Szene setzt.

Klimawandel? «Der grösste Betrug»

Schliesslich kehrte Trump zu einem seiner Lieblingsthemen zurück: Er stellte den Klimawandel erneut in Frage. «Klimawandel ist der grösste Betrug an der Menschheit, der je erfunden wurde», sagte er. Grüne Energie sei eine «Fake-Energiekatastrophe», CO₂-Fussabdrücke eine «Lüge». Europa warf er vor, aus politischer Korrektheit sein Erbe zu zerstören. Prompt kündigte er auch den erneuten Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen an.