502 Bad Gateway 502 Bad Gateway nginx/1.14.0 (Ubuntu)

Wie die Ukraine die Russen militärstrategisch in eine Falle lockte

Ich habe einen Tag lang versucht, so viel wie Winston Churchill zu trinken. So war's

«Ich habe so eine Freude!» – Kambundji wird Europameisterin über 200 m

Der erste komplett in Russland entwickelte «Macbook-Killer» lässt tief blicken

Warum Veganer so nerven

Wende in der Zinswende: Spinnen die Finanzmärkte völlig?

Diese Spinnen sind giftig und so hältst du sie von deiner Wohnung fern

Ölpreise sinken zu Wochenstart deutlich

Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95.55 US-Dollar. Das waren 1.17 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.25 Dollar auf 89.52 Dollar.