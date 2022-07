Video: watson/Aya Baalbaki

Polizist auf Pferd verfolgt Dieb durch Verkehr – und das mitten in NYC

Skurrile Szenen haben sich am Wochenende am New Yorker Times Square abgespielt. Ein Polizist des New York Police Department jagte einem Dieb hinterher, der in einem Laden mehrere Sonnenbrillen gestohlen hatte. Das tat er weder zu Fuss, noch im Auto: nein, er tat dies auf einem Pferd.

Die Bodycam des Polizisten zeichnete die Verfolgungsjagd auf:

