Empfang im Fähnchenmeer: Donald Trump ist in China gelandet

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US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking angekommen. Wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war, erreichte der Republikaner den Hauptstadtflughafen mit der Air Force One am Abend (Ortszeit).

Donald Trump bei seinem Empfang in China. Bild: keystone

Der chinesische Vize-Präsident Han Zheng empfing Trump am Flughafen unter Sprechchören von Fahnen schwenkenden Jugendlichen. Mit dem US-Präsidenten stieg sein Sohn und Unternehmer Eric Trump und dessen Ehefrau Lara aus der Regierungsmaschine aus. Trump wird zudem von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Zu sehen war etwa Tech-Milliardär Elon Musk.

Trump soll am Donnerstag Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen und nach den Gesprächen am Freitag wieder in die USA zurückfliegen.

Zahlreiche Jugendliche mit Fähnchen stehen für Trump Spalier. Bild: keystone

Die beiden dürften unter anderem über den Iran-Konflikt, den pausierten Zollstreit und die Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sprechen. Der 79-jährige Trump war zuletzt während seiner ersten Amtszeit 2017 in der chinesischen Hauptstadt und ist auch der erste US-Präsident, der seitdem in die Volksrepublik reist. (dab/sda/dpa)