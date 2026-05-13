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Donald Trump in China gelandet: Bald Treffen mit Xi Jinping

Empfang im Fähnchenmeer: Donald Trump ist in China gelandet

13.05.2026, 14:5213.05.2026, 14:54

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem China-Besuch in Peking angekommen. Wie im chinesischen Staatsfernsehen zu sehen war, erreichte der Republikaner den Hauptstadtflughafen mit der Air Force One am Abend (Ortszeit).

President Donald Trump is greeted during an arrival ceremony Wednesday, May 13, 2026, at Beijing Capital International Airport in Beijing, with Eric Trump, right. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Donald T ...
Donald Trump bei seinem Empfang in China.Bild: keystone

Der chinesische Vize-Präsident Han Zheng empfing Trump am Flughafen unter Sprechchören von Fahnen schwenkenden Jugendlichen. Mit dem US-Präsidenten stieg sein Sohn und Unternehmer Eric Trump und dessen Ehefrau Lara aus der Regierungsmaschine aus. Trump wird zudem von hochrangigen Wirtschaftsvertretern begleitet. Zu sehen war etwa Tech-Milliardär Elon Musk.

Trump soll am Donnerstag Staats- und Parteichef Xi Jinping treffen und nach den Gesprächen am Freitag wieder in die USA zurückfliegen.

President Donald Trump arrives on Air Force One, Wednesday, May 13, 2026, at Beijing Capital International Airport in Beijing. (AP Photo/Mark Schiefelbein) Donald Trump
Zahlreiche Jugendliche mit Fähnchen stehen für Trump Spalier.Bild: keystone

Die beiden dürften unter anderem über den Iran-Konflikt, den pausierten Zollstreit und die Handelsbeziehungen der beiden grössten Volkswirtschaften der Welt sprechen. Der 79-jährige Trump war zuletzt während seiner ersten Amtszeit 2017 in der chinesischen Hauptstadt und ist auch der erste US-Präsident, der seitdem in die Volksrepublik reist. (dab/sda/dpa)

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