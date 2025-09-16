freundlich14°
DE | FR
burger
International
USA

Nach Charlie Kirks Tod - US-Regierung droht allen, die Kirks Tod feiern

Vice President JD Vance hosts an episode of &quot;The Charlie Kirk Show&quot; at the White House, following the assassination of the show&#039;s namesake, Monday, Sept., 15, 2025, in Washington. (Doug ...
US-Vizepräsident JD Vance macht Stimmung gegen politische Gegner.Bild: keystone

Trump-Regierung bläst zu Angriff auf «heimische Terrorbewegung» – und meint damit Liberale

Nach dem Attentat auf Charlie Kirk hat die US-Regierung all jenen gedroht, die Kirks Tod feierten. Trump-Berater Miller sprach von einer «heimischen Terrorbewegung».
16.09.2025, 07:2016.09.2025, 07:50
Mehr «International»
Ein Artikel von
t-online

Nach dem Attentat auf den US-Podcaster und Aktivisten Charlie Kirk hat die Regierung von Präsident Donald Trump all jenen gedroht, die Kirks Tod verteidigten und feierten. Der Trump-Berater und stellvertretende Stabschef des Weissen Hauses, Stephen Miller, sagte am Montag in Washington, die Regierung werde die «heimische Terrorbewegung» zerschlagen, die hinter dem Attentäter stecke. Vizepräsident JD Vance drohte unter anderem liberalen Stiftungen.

Liveticker
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet

Miller war zu Gast in der «Charlie Kirk Show», die Vizepräsident Vance zu Ehren des getöteten Influencers im Weissen Haus moderierte. Vance behauptete, Statistiken sprächen eine klare Sprache: «Menschen auf der linken Seite verteidigen und feiern politische Gewalt viel eher.» Auf welche Statistiken er sich bezog, erklärte Vance nicht. Er sprach von einer «Pyramide» von Politikern, Geldgebern, Journalisten und Aktivisten, die zwar nicht alle selbst einen Mord begehen würden.

«Viele dieser Leute schaffen aber ein Umfeld, in der Dinge wie diese unweigerlich passieren.»

Konkret drohte Vance zwei der bekanntesten liberalen Stiftungen im Land und kritisierte deren «grosszügige Steuervergünstigungen». Er gab an, die Open Society Foundation des Milliardärs George Soros und die Ford-Stiftung hätten einen «ekelhaften Artikel» der Zeitschrift «The Nation» finanziert, in dem Kirks Tod gerechtfertigt worden sei. Nach Recherchen der «Washington Post» hatte die Ford-Stiftung allerdings bereits vor Jahren einen Zuschuss an die Zeitschrift gezahlt.

White House deputy chief of staff Stephen Miller speaks with reporters outside the White House, Friday, Sept. 5, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci) Stephen Miller
Stephen Miller gilt als einer der ideologischen Köpfe hinter der Trump-Regierung.Bild: keystone

Einschüchterungsversuche gegenüber deutschem Journalisten

Vance sagte weiter, Kirk habe eine «entscheidende Rolle dabei gespielt, Donald Trump zum Präsidenten zu machen und mich zum Vizepräsidenten zu wählen». Politisches Ziel müsse es nun sein, dass jeder «seine Meinung zu den Themen des Tages äussern kann, ohne von der Kugel eines Mörders niedergestreckt zu werden».

Miller ergänzte, die Regierung werde die öffentliche Wut über Kirks Tod «kanalisieren, um diese Terrornetzwerke zu entwurzeln und zu demontieren». Er warf dem linken Lager «organisierte Aufstände, organisierte Strassengewalt und organisierte Kampagnen zur Entmenschlichung und Verunglimpfung» von Andersdenkenden in den USA vor. Das Justiz- und das Heimatschutzministerium seien nun federführend beauftragt, die Netzwerke «zu zerstören und Amerika wieder sicher für die amerikanische Bevölkerung zu machen». All dies geschehe «im Namen von Charlie».

Im Zusammenhang mit dem Kirk-Attentat geriet auch der ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar Thevessen, ins Visier der Trump-Regierung. Der frühere US-Botschafter in Deutschland und heutige Präsidenten-Sondergesandte Richard Grenell forderte, Thevessens Visum für ungültig zu erklären. Er begründete dies mit kritischen Anmerkungen des deutschen Journalisten über Trump-Berater Miller. Thevessen hatte Miller in die Nähe von Nazi-Ideologie gerückt.

Verband: «Bisher nur von Autokratien bekannt»

Der Deutsche Journalistenverband (DJV) und das ZDF verteidigten Thevessen. Der DJV-Bundesvorsitzende Mika Beuster betonte überdies, Zwangsmittel wie ein Visumentzug gegen Journalisten seien bisher «nur von Autokratien» bekannt.

Trump-Vertrauter zieht über ZDF-Journalisten her – jetzt kontert der Fernsehsender

Kirk war am Mittwoch bei einem Auftritt auf einem Universitätscampus im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der 31-Jährige galt als einer der einflussreichsten rechten Aktivisten und Influencer und Helfer von Präsident Trump.

Einen Tag nach der Tat verhafteten Ermittler den mutmasslichen Schützen. Der 22-jährige Tyler R. soll angeblich linksgerichtete Einstellungen vertreten und sich zuletzt radikalisiert haben. In den USA wird allerdings darüber diskutiert, ob er wirklich «links» war. Laut US-Bundespolizei FBI erhärtete sich inzwischen der Verdacht gegen Tyler R. FBI-Chef Kash Patel sagte dem Sender Fox News, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmasslichen Schützen überein. (reuters)

Mehr zu Charlie Kirk:

Guter Schüler, Videogames, zurückgezogenes Leben: Neue Infos zu Kirk-Mörder Tyler Robinson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Menschen, die sich tatsächlich Donald Trump tätowierten
1 / 26
Menschen, die sich tatsächlich Donald Trump tätowierten
Wenn du Fan von Trump und den Philadelphia Eagles bist.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Konservativer Politaktivist Charlie Kirk wird auf Universitäts-Campus erschossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Flattert es in der Küche? Das hilft gegen Lebensmittelmotten
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Das war mal unsere Zukunft
5
Onlyfans-Star Bonnie Blue versetzt ganze Stadt in Aufruhr: Uni warnt Studenten
Meistkommentiert
1
Frau wird in Zürcher Tram brutal attackiert: «Er sagte, er wolle mich töten»
2
Toma wechselt in die zweite polnische Liga +++ Ramona Bachmann verlässt Houston
3
Hausmeister genervt: «Laubbläser-Verbot kommt von Leuten, die keine Ahnung haben»
4
USA: Diesmal werden die guten Engel verlieren
5
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
Meistgeteilt
1
Tusk: Drohne über Präsidentenpalast «neutralisiert» ++ Neue Unterstützung für Nato-Einsatz
2
Sieger im Ausstich: Das ist der neue Zürcher Schützenkönig
3
Trump verklagt «New York Times» auf 15 Mia. Dollar +++ «Taskforce» nach Memphis entsendet
4
«Crazy Money in the Mountains» oder cleveres HCD-Management?
5
Temu öffnet sich für Schweizer Händler – was das für Kunden bedeutet
Trump ist bereit, Putin den Geldhahn abzudrehen – unter einer Bedingung
US-Präsident Donald Trump sagt, er sei startklar, China und Indien zu bestrafen, weil sie die Kriegskasse von Wladimir Putin füllen. Erst aber müssten alle Nato-Staaten Trumps Forderung erfüllen.
Monatelang haben die Europäer den US-Präsidenten Donald Trump bearbeitet, dass er endlich die Sanktionsschraube gegenüber Russland anzieht und Machthaber Wladimir Putin unter Druck setzt. Jetzt ist Trump anscheinend so weit: «Ich bin bereit, loszulegen. Sagt mir einfach, wann», so Trump am Samstag auf seiner Online-Plattform «Truth Social» in einem Brief an «alle Nato-Staaten und die Welt».
Zur Story