Trump ist Fan von ihr: Ex-Fox-News-Moderatorin wird US-Bundesstaatsanwältin

Die frühere Fox-News-Moderatorin Jeanine Pirro ist vom US-Senat in einem der wichtigsten Ämter der US-Justiz bestätigt worden. Die Senatoren ernannten Pirro am Samstag mit 50 zu 45 Stimmen zur Bundesstaatsanwältin für den Hauptstadtbezirk District of Columbia. US-Präsident Donald Trump hatte die 74-jährige Juristin im Mai bereits kommissarisch in das Amt berufen.

Jeanine Pirro im Mai 2025. Bild: keystone

Der republikanisch geführte Senat war auf Trumps Aufforderung ausserplanmässig am Wochenende zusammengekommen, um über Pirros Ernennung abzustimmen. Mit ihrer Bestätigung im Amt reiht sie sich nun ein in eine Riege von früheren Moderatorinnen und Moderatoren des rechtsgerichteten Nachrichtensenders Fox News, die durch den Präsidenten in einflussreiche Ämter gelangten. Auch Verteidigungsminister Pete Hegseth und Verkehrsminister Sean Duffy arbeiteten zuvor für den Sender.

Trump hat die einstige Richterin und frühere Staatsanwältin von Westchester County in New York als «eine Klasse für sich» gelobt.

Der ranghöchste Oppositionsvertreter im Justizausschuss des Senats, Dick Durbin, sagte dagegen, Pirro sei lediglich eine «Ja-Sagerin für Donald Trump» und «sollte niemals eine dauerhafte Bundesstaatsanwältin sein». Der Demokrat verwies zudem auf von Pirro verbreitete Verschwörungstheorien über angeblichen Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020, die Trump gegen Joe Biden verloren hatte.

Die Juristin erlange grosse Bekanntheit als Moderatorin der Sendung «Richterin Jeanine Pirro» im Sender The CW. Sie moderierte dann auf Fox News elf Jahre lang die Sendung «Gerechtigkeit mit Richterin Jeanine». (dab/sda/afp)