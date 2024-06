In der Nacht auf Freitag kommt es in den USA zum ersten TV-Duell zwischen Donald Trump und Joe Biden. Bild: keystone

Donald Trump gegen Joe Biden – alles zum ersten TV-Duell

Donald Trump und Joe Biden duellieren sich gut vier Monate vor den Präsidentschaftswahlen in den USA ein erstes Mal live im TV. Alles, was du dazu wissen willst.

Wann und wo findet das Duell statt?

Das TV-Duell findet in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia statt und wird auf CNN übertragen. Der Schlagabtausch startet um 21 Uhr Ortszeit, in der Schweiz also in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr. 90 Minuten lang wird das Duell dauern.

Was gibt es für Regeln?

Für das TV-Duell hat CNN einige Regeln aufgestellt, auf die sich beide Kandidaten geeinigt haben. Hier eine Übersicht.

Wenn ein Kandidaten nicht spricht, bleibt sein Mikrofon stumm. Dies soll für eine geordnete Debatte sorgen.

Wer auf welcher Seite der Bühne steht, wird per Münzwurf entschieden.

Es dürfen keine Spickzettel benutzt werden, die Kandidaten müssen frei sprechen. Sie bekommen lediglich Kugelschreiber und Notizblöcke gestellt.

Während der Werbeunterbrechung ist der Kontakt mit dem Wahlkampfteam verboten.

Das Duell findet ohne Publikum statt.

Wer moderiert das Duell?

Wie CNN mitteilt, werden die beiden CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash die Debatte leiten. Die beiden würden «mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln das Einhalten der Zeitvorgaben und eine zivilisierte Diskussion sicherstellen», wie CNN schreibt.

Die CNN-Moderatoren Jake Tapper und Dana Bash. Bild: keystone

Wo kann ich das Duell schauen?

In der Schweiz ist das TV-Duell sowohl im Livestream auf CNN als auch auf dem deutschen TV-Sender Phoenix (ab 2.45 Uhr) zu sehen. Der Livestream auf CNN kann allerdings nur mit einem VPN verfolgt werden.

Wann findet das nächste Duell statt?

Die nächste TV-Debatte der beiden Rivalen ist für den 10. September (in der Schweiz in der Nacht auf den 11. September) geplant und wird vom Fernsehsender ABC ausgerichtet.

(ome mit Material der SDA)