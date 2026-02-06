Zwei Tote bei US-Angriff auf mutmassliches Drogenboot

bedeckt, wenig Regen
US-Militär: Zwei Tote bei Angriff auf mutmassliches Drogenboot

06.02.2026, 09:2006.02.2026, 09:20

Das US-Militär hat bei einem erneuten Angriff auf ein mutmasslich mit Drogen beladenes Boot im östlichen Pazifik zwei Menschen getötet. Das Boot sei von einer als terroristisch eingestuften Organisationen betrieben worden und auf einer bekannten Route von Drogenschmugglern unterwegs gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Southcom) auf der Plattform X mit. Die Angaben zu dem Vorfall vom Donnerstag liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

US-Streitkräfte greifen unter Berufung auf angebliche Geheimdiensterkenntnisse seit Anfang September immer wieder Schnellboote an, die mit Rauschgift beladen sein sollen. Mehr als 100 Menschen wurden dabei nach offiziellen Angaben getötet – die US-Regierung bezeichnet sie stets als Drogenschmuggler und «Terroristen». Experten kritisieren die Angriffe als Verstoss gegen das Völkerrecht.

Dass die USA davon abrücken werden, lässt sich bislang nicht absehen. In der jüngst veröffentlichten nationalen Verteidigungsstrategie der Regierung von US-Präsident Donald Trump wird das militärische Vorgehen gegen mutmassliche Drogenschmuggler als Priorität ausgewiesen. (hkl/sda/dpa)

Wie Kokain per U-Boot perfekt getarnt nach Europa geschleust wird
