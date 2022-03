Heftiger Tornado trifft New Orleans + Schneise der Verwüstung + mindestens ein Todesopfer

Heftiger Tornado – Auto überschlägt sich und fährt danach weiter Video: watson

Die Stadt New Orleans wurde am Dienstagabend von einem heftigen Tornado heimgesucht. Der grosse Luftwirbel richtete Schäden in den Teilen Arabi und im Lower Ninth Ward an und forderte mindestens ein Todesopfer. Dies bestätigte der Präsident der Gemeinde St. Bernard, Guy McInnis, gegenüber CNN.

Mehrere Bewohner mussten zudem ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zahlen zu Opfern und Verletzungen liegen derzeit keine vor. «Einige Häuser wurden von ihren Fundamenten gerissen und liegen auf der Strasse», so McInnis weiter.

(meg)