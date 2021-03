Analyse

Soll dieser Mann frei gesprochen werden?

Heute beginnt der Prozess gegen Derek Chauvin, der Polizist, der George Floyd zu Tode gebracht hat. Er plädiert auf unschuldig.

Charles M Blow, schwarzer Kolumnist bei der «New York Times», verfolgt den Prozess um den Tod von George Floyd (45), der heute beginnt. Zuvor jedoch besuchte er den Platz in Minneapolis, an dem Floyd gestorben ist. Nicht von ungefähr nähert er sich diesem Platz mit einer ängstlichen Erregung und bezeichnet ihn als «einen heiligen Ort».

