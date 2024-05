Roger Corman wurde 98 Jahre alt. (Aufnahme aus dem Jahr 2016) Bild: EPA/KEYSTONE

US-Filmregisseur Roger Corman gestorben

Der legendäre amerikanische Regisseur und Produzent Roger Corman ist tot.

Mehr «International»

Er sei bereits am Donnerstag im Alter von 98 Jahren in seinem Zuhause im kalifornischen Santa Monica gestorben, bestätigte seine Familie den US-Branchenblättern «Variety» und «Hollywood Reporter». Seine Filme seien «revolutionär» gewesen, hätten den Geist einer ganzen Ära verkörpert und die Filmbranche verändert, zitierte «Variety» in der Nacht zu Sonntag aus der Stellungnahme der Familie.

Corman machte sich einen Namen als Spezialist für mit wenig Aufwand gedrehte Filme. Er inszenierte und produzierte seit den 50er Jahren über 400 Filme für Leinwand und Fernsehen, darunter Kultklassiker wie «Die letzten Sieben», «Die Verfluchten», «Kleiner Laden voller Schrecken» und «Die wilden Engel».

Neben seiner umfangreichen eigenen Arbeit gab er vielen späteren Hollywood-Grössen Starthilfe, darunter Francis Ford Coppola, Martin Scorsese und James Cameron, die allesamt zu Starregisseuren werden sollten. Filmpreise gewann er selten, doch am Ende erkannte auch die Oscar-Akademie seine Leistungen an. 2009 wurde Corman mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk geehrt. (sda/dpa)