US-Richter stoppt Trumps Abschiebungen: «Beigeschmack von Rassismus»

Zudem setzt die US-Regierung seit Februar verstärkt auf Abschiebeflüge direkt nach Venezuela . Nach einer Einigung mit Caracas landete am Wochenende die dritte Maschine mit insgesamt 175 abgeschobenen Venezolanern in der Hauptstadt. Darunter befand sich laut Innenminister Diosdado Cabello erstmals auch ein Chef der kriminellen Bande El Cagón.

Die von dem Gericht in San Francisco erlassene einstweilige Verfügung hindert Noems Heimatschutzministerium daran, den Schutzstatus am 7. April auslaufen zu lassen. Die Anordnung verschafft somit den Betroffenen Zeit, gegen das Vorhaben juristisch vorzugehen.

Ein US-Bundesrichter hat die geplante Aufhebung des Schutzstatus für mehr als 600'000 Venezolaner in den USA per einstweiliger Verfügung gestoppt. Durch die Aufhebung drohe Hunderttausenden Menschen «irreparabler Schaden», begründete der kalifornische Bundesrichter Edward Chen seine Anordnung. Der Plan der Regierung habe einen «Beigeschmack von Rassismus» und stelle Venezolaner fälschlicherweise als Kriminelle dar.

Eines der Häuser, in dem Donald Trump in Queens in New York aufgewachsen ist, war jahrelang auf dem Markt. Niemand wollte es haben. Jetzt ist es endlich verkauft.

Auf den ersten Blick spricht eigentlich nichts gegen das Haus, in dem Donald Trump bis im Alter von vier Jahren aufgewachsen ist: Es hat fünf Schlafzimmer, ist im Tudorstil gehalten und, wie die meisten Häuser in diesem schönen Teil der Jamaica Estates in Queens in New York, von einer Rasenfläche umgeben.