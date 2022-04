Polizei evakuiert Kapitol in Washington – gibt dann aber gleich Entwarnung

In der amerikanischen Hauptstadt Washington ist das Kapitol am Mittwoch kurzzeitig evakuiert worden. Grund dafür war ein Flugzeug, das sich in der Nähe aufhielt. Dieses wurde gemäss den Behörden als verdächtig eingestuft. Die Mitarbeiter des Kapitols wurden deshalb aufgefordert, das Gebäude zu verlassen.

Die Polizei erklärte später, es habe sich um eine Vorsichtsmassnahme gehandelt. Zu einer wirklichen Gefährdung sei es nie gekommen. Hintergrund könnte ein Fallschirmabsprung über dem Baseballstadion «Nats Park» gewesen sein. Auf Twitter wurden auch Fotos geteilt, die Fallschirmspringer über dem Sportgelände zeigten. Sie sollen zu einer Einheit der Armee gehören. (dab)