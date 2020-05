International

Zweiter Versuch: Astronauten sollen am Samstag zur ISS starten



Zweiter Versuch: Astronauten sollen am Samstag zur ISS starten



Rund neun Jahre nach dem letzten Flug eines US-Space-Shuttles sollen erstmals wieder US-Astronauten von den USA aus zur Internationalen Raumstation starten. Ein erster Versuch scheiterte am Wetter - jetzt gibt es eine zweite Chance.

Nach einem ersten am Wetter gescheiterten Startversuch am Mittwoch sollen am Samstag erstmals seit rund neun Jahren wieder Astronauten von den USA aus zur Raumstation ISS abheben. Um 21.22 Uhr MESZ sollen die US-Raumfahrer Robert Behnken und Douglas Hurley mit einer «Falcon 9»-Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus in einer «Crew Dragon»-Raumkapsel zur Internationalen Raumstation starten.

Einen Tag später sollen sie an der ISS andocken und rund einen Monat bleiben. Falls der Start erneut verschoben werden müsste, wäre ein weiterer Versuch am Sonntag möglich.

Zuletzt waren im Sommer 2011 Astronauten mit der Raumfähre «Atlantis» zur ISS geflogen. Danach mottete die US-Raumfahrtbehörde Nasa ihre Space-Shuttle-Flotte aus Kostengründen ein und war für Flüge zur ISS seither auf Russland angewiesen. (aeg/sda/dpa)

