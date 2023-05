Auto fährt in Gruppe wartender Menschen in USA – Tote

Auto fährt in Gruppe vor Migranten-Unterkunft in USA – mehrere Tote

Ein Mann raste am Sonntag in einer US-amerikanischen Grenzstadt in eine Gruppe Menschen, die vor einer Unterkunft standen, in der Migranten untergebracht waren. Es gab mindestens acht Tote und fast ein Dutzend Verletzte, wie die Behörden mitteilten.

Die Feuerwehr der Stadt Brownsville teilte mit, dass eine Person mit einem Hubschrauber abtransportiert worden sei. Mehrere Migranten seien unter den Toten, so die BBC. Details zum Hergang machte die Feuerwehr zunächst nicht.

Der Wagen wurde bei dem Zwischenfall demoliert. Bild: keystone

Noch nicht abschliessend geklärt ist, ob der Fahrer die Kontrolle über den Wagen verloren habe oder absichtlich in die Gruppe gesteuert sei.

Brownsville liegt direkt an der Grenze zu Mexiko. US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas hatte die Stadt am Freitag besucht und Migranten vor einem illegalen Grenzübertritt gewarnt. Die Lage an der Südgrenze der USA zu Mexiko ist seit langem angespannt angesichts einer grossen Zahl von Migranten, die versuchen in die Vereinigten Staaten zu gelangen. (sda/dpa)